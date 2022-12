Tagesausblick für 23.12.: DAX steckt in Range fest. Öl im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Wie gewonnen, so zerronnen. Nach der gestrigen Erholung an den Aktienmärkten folgten heute mehrheitlich wieder leichte Verluste. So sank der DAX zurück in den Bereich von 13.900 Punkte und der Euro STOXX50 auf rund 3.825 Punkte. Die weiterhin angespannte Lage an den Anleihemärkten schürt die Verunsicherung über die konjunkturelle Entwicklung insbesondere in Europa und dämpft aktuell die Stimmung an den Aktienmärkten. Gleichwohl ist der Handel dünn. Viele Investoren sind bereits im Urlaub oder haben zumindest die Bücher für dieses Jahr geschlossen.

Die Renditen europäischer Anleihen nahmen nach der gestrigen Pause den Aufwärtstrend wieder auf. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg dabei über das Novemberhoch. In den USA ließ man sich von dieser Entwicklung nicht anstecken. Vielmehr blieb die Rendite 10jähriger US-Papier nahezu konstant bei rund 3,67 Prozent. Bei den Edelmetallen gab es derweil keine signifikanten Impulse. So stagnierten Gold und Silber in der gebildeten Seitwärtsrange. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil prallte im frühen Handel an der Widerstandsmarke von 83,50 US-Dollar ab. Die Bullen werden jedoch so schnell noch nicht locker lassen.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank bestätigte heute den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 10,50. Metro verkauft das Geschäft in Indien. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit Februar diesen Jahres. Der US-Halbleiterhersteller Micron Technologies erklärte im Rahmen der Vorlage der jüngsten Geschäftszahlen, dass ein außerordentlich hohes Überangebot 2023 auf die Margen drücken könnte. Chipaktien wie Aixtron und Infineon schlossen heute etwas schwächer. S&P hat das Rating für ThyssenKrupp erhöht. Dennoch sank die Aktie unter die Marke von EUR 6.

Wichtige Termine

Italien: Geschäftsklima, Dezember

Italien: Verbrauchervertrauen, Dezember

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, November

USA: Auftragseingang Langlebige Güter, November

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember, endgültig

USA: Eigenheimabsatz, November

USA: verkürzter Handel am Anleihemarkt

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.240/14.360/14.560/14.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.250/13.550/13.800 Punkte

Der Ausflug über die Marke von 14.100 Punkte währte nicht lang. Bereits kurz nach Handelsbeginn drehte der DAX nach unten und konsolidierte bis auf 13.900 Punkte. Damit bewegt sich der Index weiter in der Range zwischen 13.800 und 14.360 Punkte. Nachhaltige Impulse gibt es frühestens bei einem Ausbruch aus der Range. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 14.560/14.700 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 13.800 Punkte droht eine Konsolidierung bis 13.550 oder gar 13.250 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2021 - 22.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.12.2015 - 22.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX für Spekulationen, dass sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX HC1Q52 262,90 11.750 28.000 17.03.2023 DAX HB6PT2 310,65 11.500 33.000 17.03.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.12.2022; 17:30 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WK8 8,45 15 13.159,669122 13.629,46931 Open End DAX HC01HP 5,12 20 13.394,642522 13.746,92162 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.12.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HC291A 8,86 -15 14.809,776307 14.346,230309 Open End DAX HC1S53 6,95 -20 14.578,355721 14.231,390855 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.12.2022; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 23.12.: DAX steckt in Range fest. Öl im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).