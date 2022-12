Von Karishma VanjaniBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerAMC Entertainment hat bekannt gegeben, dass es 110 Millionen Dollar aufbringen will. Außerdem hat der Kinobetreiber eine Aktienzusammenlegung vorgeschlagen. Die AMC-Aktie ist daraufhin drastisch eingebrochen.In einer Pressemitteilung am frühen Donnerstagmorgen gab AMC bekannt, dass es neues Kapital durch den Verkauf von AMC Preferred Equity Units (APE) an die private Investmentfirma Antara Capital beschaffen will. Der Preis dieser Vorzugsaktien ...

