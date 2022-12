Wien (www.anleihencheck.de) - Wie in den letzten Jahren wollen wir gegen Jahresende zusammenfassend einen Blick auf das abgelaufene Jahr werfen und einen Ausblick geben, was uns im kommenden auf den Finanzmärkten erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der europäische Bankensektor habe sich im Jahr 2022 mit den Auswirkungen des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine und der veränderten Notenbankpolitik konfrontiert gesehen. Ersteres habe für erhöhte Volatilität an den Credit-Märkten und vermehrte Unsicherheiten bezüglich Erst- und Zweitrundeneffekten auf die Bankbilanzen gesorgt. Trotz früherer Befürchtungen, dass sich die Qualität der Aktiva verschlechtern könnte, hätten die europäischen Banken weiterhin eine niedrigere Quote notleidender Kredite gemeldet (1,8% gegenüber 1,9% im Vorquartal). Dennoch gebe es erste Anzeichen für eine Verschlechterung der Qualität der Vermögenswerte. Der Anteil der IFRS9-Stufe 2-Kredite habe weiter zugenommen (9,5% im Q2 22 gegenüber 9,1% im Q1 22) und liege nun über dem Pandemieniveau. Die Risikokosten (CoR) hätten bei 45 BP, dem niedrigsten Wert seit Verfügbarkeit der Daten, und deutlich unter dem Höchststand der Pandemie (86 BP in Q2 2020) gelegen. ...

