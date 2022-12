mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

mobilezone erwirbt Digital Republic und stärkt das MVNO-Geschäft - Einstieg in den IoT-Markt



22.12.2022 / 17:46 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rotkreuz, 22. Dezember 2022 mobilezone übernimmt den MVNO Digital Republic AG und steigt damit in den IoT-Markt ein. mobilezone eröffnet sich dadurch ein neues Geschäftsfeld und macht einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. mobilezone übernimmt Digital Republic, einen Online-Provider für mobiles Internet (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) in der Schweiz. Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe, sagt: «Digital Republic hat sich in wenigen Jahren zum digitalsten Anbieter für mobiles Internet in der Schweiz entwickelt. Mit der Übernahme von Digital Republic ergänzen wir unser Portfolio mit einem neuen, innovativen Geschäftsfeld und festigen gleichzeitig unseren Status als Anbieter eines umfangreichen Telekommunikationsangebots.» Marco Arnold und Ali Soy, Co-Gründer und Geschäftsführer von Digital Republic, ergänzen: «Die gemeinsamen Möglichkeiten, die wir auf dem Schweizer Telekommarkt sehen, sind riesig. Wir freuen uns sehr, die vielen Synergien mit mobilezone zu nutzen.» Die Übernahme von Digital Republic zahlt auf mehrere strategische Schwerpunkte der mobilezone Gruppe ein. Einerseits auf das Wachstum und die Gewinnung von Marktanteilen, wobei mobilezone neben der Stärkung des MVNO-Geschäftes in das neue Geschäftsfeld Dienstleistungen rund um das «Internet der Dinge» (Internet of Things, IoT) vordringt und damit neue Kundengruppen erschliesst. Andererseits wird das Dienstleistungsangebot erweitert und die wiederkehrenden Einnahmen aus dem Service-Geschäft ausgebaut. Vollständig digitales Geschäftsmodell

Digital Republic ist spezialisiert auf ein digitales Angebot rund um das Internet der Dinge für Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen bietet verschiedene Tarifpläne für mobiles Internet für Handys, Tablets, LTE-Router oder Tracker. Die Tarife sind stets abgestuft nach Geschwindigkeit. Damit bietet Digital Republic komplette Mobilfunkabos mit Datennutzung, Telefonie und Roaming, wie auch einfaches mobiles 5G-Internet für den Router zuhause oder digitale Nomaden. Stets mit dem Fokus auf ein positives Kundenerlebnis, erfolgt die Bestellung und Abwicklung vollständig digital und automatisiert. Über das moderne Kundenportal können die Privat- und Geschäftskunden die Dienstleistungen ganz einfach selbst verwalten. Digital Republic war zudem einer der ersten Anbieter überhaupt in der Schweiz, der die Nutzung der eSIM ermöglicht hat. Auch für Firmenkunden bietet das Unternehmen flexible und einfach skalierbare Angebote sowie massgeschneiderte Lösungen für deren IoT-Geräte. In fast allen Branchen nimmt IoT einen immer höheren Stellenwert ein. Digital Republic schafft mit smarter mobiler Konnektivität die Basis für neue innovative Geschäftsmodelle. Digital Republic wurde 2016 von Ali Soy und Marco Arnold gegründet und wird von ihnen auch zukünftig innerhalb der mobilezone Gruppe weitergeführt. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das profitable Unternehmen einen Umsatz von CHF 4.5 Mio. Es beschäftigt rund 20 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Zürich. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug ist auf anfangs Januar 2023 geplant. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus Eigenmitteln und im Rahmen bestehender Kreditlinien.



Der Verwaltungsrat beabsichtigt weiterhin, die bisherige Dividendenpolitik beizubehalten und 60 bis 75 Prozent des Reingewinns in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten und überschüssiges Kapital unterhalb einer Nettoverschuldung/EBITDA von 1 via Sonderdividende oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzuführen. Das Aktienrückkaufprogramm 2022 bis 2025 wird für das Jahr 2023 ausgesetzt.



Der Generalversammlung vom 5. April 2023 wird eine Dividende von CHF 0.90 (Vorjahr: CHF 0.84) pro Namenaktie beantragt werden.



Am Freitag, 23. Dezember 2022 um 9.15 Uhr findet eine Video-Konferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende statt. Sie können sich für die Teilnahme an der Videokonferenz (via MS Teams) hier registrieren. Anschliessend erhalten Sie einen Link zur Teilnahme. Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

