DJ Aktien Schweiz schließen mit Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der deutlichen Erholung zur Wochenmitte hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag erneut mit Abgaben gezeigt. Diese weiteten sich am Nachmittag mit der schwachen Eröffnung der Wall Street noch aus. "Die Risikobereitschaft ist zu dieser Zeit des Jahres niedrig, die geringe Liquidität sorgte zudem für größere Ausschläge", hieß es.

Der SMI reduzierte sich um 0,7 Prozent auf 10.774 Punkte und schloss damit nur knapp über seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Der Umsatz sank leicht auf 31,68 (zuvor: 34,46) Millionen Aktien.

Die Marktstrategen von Metzler stuften das Jahr 2022 als extrem schwierig für die Anleger ein. Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise in Europa, Lieferketten-Probleme, Inflationszahlen auf Rekordniveau, Lockdown-Maßnahmen in China, fortschreitender Klimawandel und weltweit stark steigende Leitzinsen - all das habe die Konjunktur im Jahr 2022 geprägt. Die Inflationsraten hätten im Laufe des Jahres vielerorts neue Rekordstände markiert. Darauf hätten weltweit nahezu alle Notenbanken mit einer restriktiveren Geldpolitik reagiert.

Unternehmensnachrichten waren dagegen Mangelware. Investoren hätten Gewinne mitgenommen bzw. Portfolio-Anpassungen vor dem Jahresende durchgeführt, hieß es. Bei den Einzelwerten zogen sich die Abgaben durch alle Bereiche. Schlusslicht im SMI waren Sika mit einem Abschlag von 2,0 Prozent. Die Bankenwerte UBS und Credit Suisse gaben um 0,9 bzw. 1,2 Prozent nach. Die Index-Schwergewichte Roche, Novartis und Nestle büßten bis zu 1,0 Prozent ein.

Die Titel von SGS reduzierten sich um 0,5 Prozent auf 2.130 Franken. Der Warenprüfkonzern hat sein Aktienrückkaufprogramm beendet. Laut Mitteilung des Unternehmens wurden dabei 113.499 Namenaktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 2.202,66 Franken pro Aktie zu einem Gesamtbetrag von 250 Millionen Franken zurückgekauft. Das entspreche 1,51 Prozent des aktuellen Aktienkapitals.

December 22, 2022 11:44 ET (16:44 GMT)

