Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (100g, philoro) -0,13% auf 5525,36, davor 4 Tage im Plus (2,06% Zuwachs von 5420,7 auf 5532,31), Goldbarren (1oz, philoro) -0,12% auf 1729,93, davor 4 Tage im Plus (2,05% Zuwachs von 1697,37 auf 1732,09), Goldbarren (1000g, philoro) -0,13% auf 55035,8, davor 4 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 53989,1 auf 55105,2), Goldbarren (250g, philoro) -0,13% auf 13793, davor 4 Tage im Plus (2,06% Zuwachs von 13531,3 auf 13810,4), Silber Philharmoniker 1/1 -0,46% auf 32,33, davor 3 Tage im Plus (3,97% Zuwachs von 31,24 auf 32,48), Pierer Mobility 0% auf 63, davor 3 Tage im Plus (6,06% Zuwachs von 59,4 auf 63), SBO -0,17% auf 58,9, davor 3 Tage im Plus (4,98% Zuwachs von 56,2 auf 59) ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Österreichische ...

