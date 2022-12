Der BioNTech-Impfstoff ist laut der Mitteilung des Unternehmens für die deutschen Staatsbürger, die in der Volksrepublik China wohnen, eingetroffen. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech arbeitet mit dem chinesischen Partner Fosun zusammen. Insgesamt sollen rund 11.500 Dosen des mRNA-Impfstoffs zur Verfügung in China gestellt werden. Neue Corona-Welle in China Vor kurzem wurden viele Corona-Lockerungen von der chinesischen Regierung in der Volksrepublik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...