In TOP-Form...: Nach erstklassigem Quartal nun Uran-Deal mit der US-Regierung! Mehr geht kaum!

Wahnsinn!!! Uranium Energy toppt sein hervorragendes Quartal noch mit einem 17,85 Mio. USD Uran-Auftrag des US-Energieministeriums!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit dem jetzt erfolgtem Zuschlag für eine Lieferung von 300.000 Pfund US-amerikanischen U3O8 an die Nationale Verwaltung für Nukleare Sicherheit (National Nuclear Security Administration, "NNSA') positioniert sich Uranium Energy (WKN: A0JDRR) wieder einmal hochprominent auf dem Besten-Podium der TOP-Uranmarkt-Player. Die Ausschreibung, die die "NNSA' als Teil des US-Energieministeriums in diesem Sommer für in Summe 1 Million Pfund U3O8 lanciert hatte, richtete sich an Verkäufer, die "seit dem 1. Januar 2009 Uran in einer inländischen Uranrückgewinnungsanlage produziert haben".

Da Uranium Energy ja ein etablierter und dazu der führende Betreiber hochmoderner und hocheffizienter "In-Situ-Recovery' ("ISR')-Uranprojekte in den USA ist, waren sowohl die Teilnahme wie auch der Zuschlag eigentlich nur Formsache. Diese "Formalie" wiederum spült jetzt 17,85 Mio. USD in die Kassen des Unternehmens, da die "NNSA' für die Lieferung der 300.000 Pfund U3O8 stolze 59,50 USD je Pfund an Uranium Energy bezahlt, was einem Aufschlag gegenüber dem Spotmarkt von fas 25 % entspricht.

Fetter finanzieller Anteil am US-Uranreserven-Programm gesichert!

Als Bonus trägt diese Lieferung, die im ersten Quartal 2023 per Buchtransfer und direkt von den Konten von Uranium Energy an die "NNSA' erfolgen wird, als Teil des strategischen nationalen Uranreserven-Programms der USA zu einer weiteren Reduzierung der Abhängigkeit vor allen von Uran-Importen aus Russland bei.

Bereits 2020 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump einen 1,5 Mrd. USD schweren 10-Jahres-Plan auf den Weg gebracht, mit dem die inländische Uran- und Konversionsindustrie neue Impulse erhalten sollte. Davon billigte der Kongress im selben Jahr zunächst 75 Mio. USD. Mit dem Zuschlag im Wert von rund 18 Mio. USD hat Uranium Energy sich somit gut ein Viertel dieses fetten Uran-"Kuchens" gesichert. Und das könnte erst der Anfang sein.

Atomenergie auf dem Vormarsch - auch in den USA!

Im Februar dieses Jahres hatte das US-Energieministerium ein Sechs-Milliarden-US-Dollar-Programm aufgelegt, um Kredite für laufende Reaktoren zu vergeben, denen aufgrund zu geringer Wirtschaftlichkeit andernfalls die Abschaltung droht. Aktuell liefern Atomkraftwerke rund 20 % der Gesamtenergieerzeugung in den USA, wo insgesamt 92 Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 94,7 Gigawatt stehen. Zudem sind zwei weitere Reaktoren in Georgia mit einer Leistung von 2.234 Megawatt im Bau.

Kurz gesagt: Die finanzielle Förderung der Nuklearbranche in den Vereinigten Staaten wird ihr Wachstum und damit auch den Bedarf nach "heimischem" Uran weiter befeuern. Davon wiederum werden gerade dynamische und etablierte Player wie Uranium Energy (WKN: A0JDRR) maßgeblich profitieren.

Freude über Auswahl und Erweiterung der Produktionskapazitäten!

Amir Adnani, Präsident und CEO von Uranium Energy, fühlt sein Unternehmen angesichts des Zuschlags durch die "NNSA' nicht nur geehrt, sondern auch dazu angespornt, mit der Steigerung der Uranproduktionskapazität von Uranium Energy einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der US-amerikanischen Energieversorgung zu leisten. Das sieht auch der Uranium-Energy-Vorsitzende Spencer Abraham so, der übrigens in den Jahren von 2001 bis 2005 das Amt des US-Energieministers bekleidete:

"Der Auf- und Ausbau der inländischen Uranreserve tragen maßgeblich zur nachhaltigen Stärkung der amerikanischen Kernbrennstoffkapazitäten bei. Zudem reduzieren heimische Uran-Reserven die Abhängigkeit von Importen und stärken damit nicht zuletzt auch die Versorgungssicherheit. Umso stolzer sind wir als Uranium Energy, mit dem weiteren Ausbau unserer Produktionskapazitäten einen wichtigen Beitrag zur Deckung des künftig weiter steigenden Uranbedarfs in den USA zu leisten."

Zudem setzt Uranium Energy mit erstklassigen Quartalsergebnissen weitere wertsteigernde Wachstumsweichen!

Sowohl in Sachen Akquisitionen als auch mit Hinblick auf den finanziellen Anschluss hat Uranium Energy (WKN: A0JDRR) mit Ende des jüngsten Quartals reihenweise 1A-Ausrufezeichen gesetzt. So konnte der dynamische Pure-Uran-Player zum 31.10. des laufenden Jahres Einnahmen in Höhe von satten 57,2 Mio. USD vermelden, die aus dem Spotmarkt-Verkauf von sensationellen 1,15 Millionen Pfund U3O8 zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 49,75 USD je Pfund generiert wurden.

Unterm Bruttostrich stehen damit erstklassige 13,8 Mio. USD. Mit Blick auf diese grandiosen Ergebnisse erstaunt es natürlich nicht, dass sich Uranium Energy, ganz schuldenfrei, jetzt auf ein fett gepolstertes Cash-Kissen von 110,5 Mio. USD gebettet hat, das aus rund 52,9 Mio. USD an Barmitteln und der Rest in physischem Uran besteht. Hinzu kommen Lagerbestände von beachtlichen 866.000 Pfund U3O8 sowie Aktienpakete, die derzeit rund 57,6 Mio. USD wert sind.

Weiter aufwärts mit 1A-Akquisitionen!

Zu der bequemen Cash-Position gesellen sich die strategischen Akquisitionen, die Uranium Energy im vergangenen Quartal getätigt hat und die allesamt die wertsteigernden Weichen für das unaufhaltsame Wachstum des Uran-Players stellen.

So sicherte sich das Unternehmen das Weltklasse-Projekt "Roughrider' im östlichen Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Alberta und legte dafür insgesamt 146,2 Mio. USD auf den Tisch einer Rio-Tinto-Tochtergesellschaft, bestehend aus Barmitteln in Höhe von 82,1 Mio. USD und 64,1 Mio. USD in Form von Uranium-Energy-Stammaktien.

Damit konnte Uranium Energy seinen kanadischen Fußabdruck nicht nur beachtlich vergrößern, sondern auch um ein Projekt in der Erschließungsphase erweitern, das eine langfristige historische Ressource von sensationellen 58 Millionen Pfund mit einem Durchschnittsgehalt von 4,73 % U3O8 beherbergt und zudem in eine Region eingebettet ist, die mitunter als der "Persische Golf" des Urans bezeichnet wird.

Zudem liegt "Roughrider' in hochgradiger Nachbarschaft zu insgesamt mehr als 20 Uranlagerstätten, zu fünf aktuell und in der Vergangenheit produzierende Minen und zu zwei Uranaufbereitungsanlagen, umgeben von einer modernen Infrastruktur bestehend aus Allwetterstraßen und einer Allwetterflugpiste. Mit dem Zugang zu einem stabilen Stromnetz, das seine Energie aus regenerativer Wasserkraft bezieht, ist Uranium Energy in Sachen "Roughrider' damit bestens ausgerüstet, um das einzigartige Potenzial dieses Projekts zutage zu fördern und zum eigenen, langfristigen und nachhaltigen Wertzuwachs zu nutzen.

Auf dem Weg zum führenden Uran-Player in Nordamerika!

Zur taktisch gesteuerten Akquisition von "Roughrider' kam im letzten Quartal zudem noch die Übernahme der UEX Corporation für 192,7 Mio. USD, hauptsächlich in Form von Uranium-Energy-Stammaktien hinzu. Mit diesem Kauf gingen nicht nur die hochgradigen Projekte "Raven-Horseshoe', "Hidden Bay' und "Christie Lake', die ebenso in der östlichen "Athabasca'-Region liegen, in den Besitz von Uranium Energy über, sondern vielmehr war der Kauf auch die Initialzündung zur Entstehung des größten diversifizierten Uranunternehmens mit Fokus auf Nordamerika. Die "Superkräfte", die Uranium Energy hierfür einsetzt, hören auf die Namen "Skalierung" und "strategische Synergien". Zusammen sorgen diese nämlich dafür, dass das Unternehmen nun auf die größte diversifizierte Ressourcenbasis im Athabasca-Becken zurückgreifen und künftige Produktionspläne in höchste Plus-Sphären schrauben kann.

Parallel zur strategischen "Einkaufstour" hochgradiger Projekte hat Uranium Energy seine physischen Urankäufe ausgeweitet und deckte sich im letzten Quartal mit 5,8 Millionen Pfund von in Nordamerika gelagertem Uran ein, zu durchschnittlichen Kosten von ca. 38,- USD pro Pfund und mit Lieferterminen, die bis in den Dezember 2025 reichen.

https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-summary-of-the-latest-acquisitions-uec-is-now-ready-for-rapid-production-start/

Fazit: Wachstumsstrategie geht auf… und in die nächste Runde!

Das Schlusswort überlassen wir jetzt mal Amir Adnani, CEO und Präsident von Uranium Energy, für den die großartigen Ergebnisse und der rasante Fortschritt bei den jüngsten strategischen Akquisitionen den unwiderstehlichen Wachstumsdrang seines Unternehmens widerspiegeln, was er wie folgt unterstricht:

"Mit dem Abschluss des letzten Quartals haben wir erneut eindrucksvoll unterstrichen, dass wir unseren zweigleisigen Ansatz konsequent und erfolgreich fortsetzen können. Die Kombination aus ertragreicher "In-Situ'-Gewinnung aus unseren USA-Projekten und die Sicherung hochgradiger Projekte in Kanada ermöglichen uns dabei sowohl profitable Verkäufe auf dem Spotmarkt wie auch, uns als langfristiger Versorger passgenau auf dem Uran-Markt zu platzieren."

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Uranium Energy, World Nuclear Performance Report 2022, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen, sofern nicht anders angegeben, Uranium Energy. Intro-Bild-Quelle: https://stock.adobe.com, Uranium Energy

Enthaltene Werte: US9168961038