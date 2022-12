The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.12.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2022



ISIN Name

CA15138B1085 CENTAURUS ENERGY INC.

CA61238K2002 MONTEGO RESOURCES INC.

CA78412Y1034 SBD CAPITAL CORP.

CA8968121043 TRIUMPH GOLD CORP.

CH0364749348 VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01

DE000HLB4VE5 LB.HESS.-THR.IS.18/28

DE000HLB4VJ4 LB.HESS.-THR.IS.18/28

DE000HLB4Y36 LB.HESS.-THR. OPF20/23

FR0004155240 VERGNET S.A. EO 0,0005

FR0011766229 ONCODESIGN SA EO -,08

KYG3168A1022 CRYPTO 1 ACQ. A DL-,0001

US0036541003 ABIOMED INC. DL-,01

US0481731083 ATLANTIA SPA ADR 1/2/EO 1

US0554741001 BIT MINING C.A SP.ADR 10

US2997662042 EVER-GLORY INTL NEW

US40434H2031 HTG MOLECUL.DIAGN.DL-,001

US75955K1025 REMARK HLDGS NEW DL -,001

