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Das große Finale zum Jahresende!? Gleich zwei heiße Eisen im Feuer…
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21.12.22
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BIT MINING LTD ADR0,178-1,11 %
CENTAURUS ENERGY INC0,0030,00 %
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP9,1000,00 %
EVER-GLORY INTERNATIONAL GROUP INC0,452-15,51 %
MONTEGO RESOURCES INC0,002-40,00 %
ONCODESIGN SA14,640-100,00 %
REMARK HOLDINGS INC0,130+5,00 %
SBD CAPITAL CORP0,0050,00 %
TRIUMPH GOLD CORP0,015-14,61 %
VERGNET SA0,0030,00 %
VIFOR PHARMA AG168,38+0,13 %
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