Neueste und nachhaltigste UEI-Plattform zur Sprachfernsteuerung

Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC), der weltweite Marktführer bei universellen Steuerungstechnologien für Unterhaltungs- und Smart-Home-Geräte, teilte heute mit, dass das Unternehmen als CES Innovation Awards Honoree 2023 für seine UEI Eterna-Fernbedienung ausgezeichnet wurde. Bei der diesjährigen Auflage der CES Innovation Awards wurde eine Rekordzahl von mehr als 2100 Einreichungen verzeichnet. Die Bekanntgabe erfolgte im Vorfeld der CES 2023, der weltweit einflussreichsten Technologiemesse, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, US-Bundesstaat Nevada, stattfindet.

UEI's Eterna Remote Receives the CES 2023 Innovation Award (Graphic: Business Wire)

Maximale Performance bei minimalem Batterieabfall

Für TV-Anbieter, die ihren CO2-Fußabdruck und Batterieverbrauch ohne Kompromisse beim Kundenerlebnis reduzieren wollen, hat UEI die modernste und nachhaltigste sprachgesteuerte Fernbedienungsplattform aller Zeiten entwickelt.

Die Produkte der Reihe UEI Eterna verfügen über das neue Xtreme Low-Power Bluetooth LE Silizium von UEI, das 2,5-mal leistungsfähiger und bis zu 10-mal effizienter ist als die vorherige Generation sprachgesteuerter Fernbedienungen. In Verbindung mit einem bahnbrechenden Photovoltaik-Panel mit hoher Dichte, das dreimal mehr Energie als herkömmliche Panels erzeugt, kann es auch bei intensiver Nutzung oder schlechten Lichtverhältnissen seine eigene Stromversorgung gewährleisten.

Für eine leichtere Nutzung in dunklen Räumen unterstützt die Produktreihe UEI Eterna die umgebungslichtabhängige Hintergrundbeleuchtung. Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch aktiviert, wenn die Lichtverhältnisse im Raum nicht ausreichen. Dadurch wird der Stromverbrauch weiter optimiert. UEI Eterna wird aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien hergestellt und ist ohne Verwendung von Einwegplastik verpackt. Um Wiederaufbereitungs- und Recyclingprogramme zu unterstützen, sind die Produkte für eine möglichst einfache Demontage ausgelegt. Das trägt dazu bei, den Abfall zu minimieren und die Wiederverwendung von zurückgegebenen Geräten zu maximieren.

"Da Nachhaltigkeit bei UEI ein wichtiger Impulsgeber für Produktinnovation und Design ist, sind wir sehr erfreut, dass unser UEI Eterna-Produkt diese Auszeichnung erhalten hat", so Menno Koopmans, SVP of Global Sales and Marketing. "Die UEI Eterna-Fernbedienung erfüllt als erste ihrer Art die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden ohne Kompromisse bei Benutzerfreundlichkeit oder Produkteigenschaften. Diese Innovation bedeutet einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu einer batterielosen Welt."

Außerdem verfügen UEI Eterna und UEI Eterna XLR über eine einzigartige interaktive Lichtleiste, die den Anwender in Echtzeit durch klare, leicht erkennbare Lichtmuster über den jeweiligen Status informiert.

Die Produktlinie beinhaltet ein einzigartiges, integriertes Supportsystem, das die Nachhaltigkeitsbilanz verbessert, da es die Zahl der Kundensupport-Fälle und der damit verbundenen Fahrten reduziert:

Auf der Basis der QuickSet Cloud unterstützt sie die einzigartige und weit verbreitete automatische Erkennungs- und Einrichtungsfunktion von UEI, um die Set-Top-Box-Fernbedienung mit dem Fernseher, der Soundbar oder dem Audiosystem des Kunden zu verbinden. Allein im Jahr 2022 hat QuickSet den Pay-TV-Kunden von UEI laut Schätzungen die Einsparung von mehr als 4 Millionen Arbeitsstunden an Programmierzeit ermöglicht.

Die Bereitstellung erfolgt zusammen mit der einsatzbereiten White-Label-App My Nevo Companion, die die Einrichtung und den Support über ein mobiles Gerät unterstützt, Benutzereinstellungen anpasst und das Energiemanagement optimiert.

Das neue Plug-and-Play-SDK von UEI ermöglicht eine unkomplizierte und problemlose Integration mit Android-TV-Set-Top-Boxen.

Die Produktreihe UEI Eterna wird für die Betriebssysteme Android TV und RDK entwickelt und soll bis zum Ende des ersten Quartals 2023 im Handel erhältlich sein.

Um einen Termin für eine Pressetour oder Demo zu vereinbaren, klicken Sie bitte hier, oder besuchen Sie unseren Stand Nr. 52014 auf der Venetian Expo der CES, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfindet.

Über den CES Innovations Award

Das Programm der CES Innovation Awards ist ein jährlich ausgetragener Wettbewerb, bei dem herausragende Leistungen bei Design und Technik in 28 Produktkategorien der Verbrauchertechnologie gewürdigt werden. Einreichungen mit der höchsten Bewertung erhalten die Auszeichnung "Best of Innovation". Eine hochkarätig besetzte Jury von Branchenexperten, darunter Medienvertreter, Designer, Ingenieure und andere, bewertete die Einreichungen nach den Kriterien Innovation, Technik und Funktionalität, Ästhetik und Design.

Über Universal Electronics

Universal Electronics Inc. (NASDAQ:UEIC), Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC), der globale Marktführer im Bereich drahtlose universelle Steuerungslösungen für Heimunterhaltung und Geräte für das Smart Home, entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt hardware- und softwarebasierte Steuerungen und Sensortechnologien und erbringt Supportleistungen für diese Lösungen. UEI arbeitet mit vielen Kunden der Fortune 500 zusammen, darunter Comcast, Vivint Smart Home, Samsung, LG, Sony und Daikin, und betreut damit Anbieter von Video-, Telekommunikations- und Sicherheitsservices sowie Hersteller von Fernsehern, Smart-Home-Zubehör und HVAC-Systemen. Seit über 35 Jahren bringt UEI bahnbrechende Innovationen wie Sprachbedienung und QuickSet-Cloud auf den Weg, die weltweit führende Plattform für die automatische Einrichtung und Steuerung von Geräten zu Hause. Weitere Informationen finden Sie unter www.uei.com

