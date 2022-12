Die Europäische Kommission hat Energy Dome im Rahmen des wettbewerbsintensivsten europäischen Förderprogramms als Vorreiter bei der Energiewende ausgewählt

Energy Dome, das hinter der CO2-Batterie stehende Unternehmen, einer bahnbrechenden Lösung für die Langzeitspeicherung von Energie, hat heute bekannt gegeben, vom Europäischen Innovationsrat (European Innovation Council, EIC) eine Förderung in Höhe von 17,5 Millionen Euro erhalten zu haben, dem höchsten Betrag, der im Rahmen dieses Programms bereitgestellt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221221005553/de/

Energy Dome today announced it has been awarded €17.5 million in funding from the European Innovation Council (EIC). (Photo: Business Wire)