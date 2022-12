FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Chance von Krisen:

"Wer hätte vor einem Jahr für möglich gehalten, was heute grausamer Alltag ist? Eine Atommacht führt in Europa Krieg. Gegen ein Nachbarland, gegen die Menschlichkeit. Niemand weiß, wie dieser Wahnsinn enden wird. Und schon gar nicht kann man sich vorstellen, dass aus diesem Rückfall in die Barbarei etwas Gutes erwachsen könnte. Floskeln wie: "die Krise als Chance" werden schal im Mund. Und doch birgt auch dieser Krieg die Möglichkeit des Lernens, der Innovation und des kollektiven Fortschritts ... Der Krieg ist nicht die einzige Krise. Corona hat die Welt eindeutig auf dem falschen Fuß erwischt ... Auch so eine Chance: Wir müssen anders miteinander umgehen. Und ja, es ist an der Zeit, einander um Verzeihung zu bitten."/be/DP/he