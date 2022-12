HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zur Situation im Gesundheitswesen:

"Den Ärzten und ihren Mitarbeitern muss die Forderung des Städtetags, Praxen über die Feiertage doch bitteschön länger geöffnet zu halten, wie Hohn vorkommen. Der von der Politik diktierte Ökonomisierungszwang in der Medizin, das jahrelange Ignorieren von Warnungen, haben uns in diese Lage manövriert. Das einst vielgerühmte deutsche Gesundheitssystem steht vor britischen Verhältnissen, die wir so lange überheblich belächelt haben - dort warten Schwerkranke oft monatelang auf Behandlung, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Es ist Aufgabe der Politik, die sich potenzierenden Mängel im System anzugehen. Von den im Gesundheitswesen Tätigen ein ums andere Mal Opferbereitschaft zu verlangen, um die Lage irgendwie zu bewältigen, wird den Exodus aus Medizin-Berufen nur beschleunigen."/be/DP/he