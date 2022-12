Behr-Hella Thermocontrol (BHTC), Weltmarktführer für Klimaregelung und Systemlösungen im Bereich HMI (Human-Machine-Interface), und Corning Incorporated, ein führender Anbieter von Autoglas-Lösungen, gehen in Partnerschaft, um Fahrern neue, herausragende Nutzererlebnisse zu bieten.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen versetzt Autohersteller in die Lage, Fahrzeuge mit hochmodernen Infotainment-Systemen zu entwickeln, da sie von dem HMI-Fachwissen von BHTC und den Glasinnovationen von Corning profitieren.

Die ColdFormTM-Technologie von Corning erlaubt es BHTC, Display und Deckglas bei seinem 15-Inch-OLED-Display mit einer konvexen Wölbung optisch zu binden und einen Radius von 200 mm zu unterstützten. Mit der LivingHingeTM-Technologie von Corning und der elektromechanischen Integration von BHTC lassen sich Displays dynamisch biegen. Das innovative Design erzeugt eine nahtlose, geschlossene Display-Oberfläche im Aus-Zustand, was die Sicherheit für Fahrer erhöht, da sie weniger abgelenkt werden. Im autonomen Fahrzustand biegt sich das dynamische Display nach außen und zeigt mehr Informationen an, ohne die Fahrersicherheit zu beeinträchtigen.

Diese visionäre Technologie bietet Nutzern eine reichhaltige Erfahrung und versetzt sie in die Lage, mit ihrem Display auf natürlichere Weise zu interagieren.

BHTC und Corning werden die Technologie bei der CES 2023 in Las Vegas (5. bis 8. Januar 2023) vorstellen. Falls Sie an einer Live-Demo interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Alexander.Waldeyer@BHTC.com oder BaileyGR@corning.com, um einen Termin zu vereinbaren.

Über BHTC: BHTC (bhtc.com) ist Weltmarktführer für Klimaregelung und der Spezialist für herausragende Systemlösungen im Bereich HMI (Human-Machine-Interface). Dazu gehört neben erstklassigem und komfortablem Klima auch die intuitive und ergonomische Bedienung unserer HMI-Systeme. Erfolgsgeschichten entstehen bei BHTC, wenn Herausforderungen auf Kreativität treffen. Das Ergebnis sind kundenspezifische Lösungen in den Segmenten Bediensysteme, Klimasteuergeräte, Center Information Display (CID), Cluster und integrierte Centerstacks (ICS). Mit unserer globalen Präsenz in Europa, Asien, den USA und Mexiko sind wir unseren Kunden stets nahe.

Über Corning Incorporated: Corning (corning.com) ist eines der weltweit führenden Innovationsunternehmen auf dem Gebiet der Materialwissenschaft mit einer 170-jährigen Bilanz an lebensverändernden Erfindungen. Corning nutzt sein beispielloses Fachwissen in Glas, Keramik und optischer Physik, neben seinen Kompetenzen in der Fertigung und Konstruktion, um kategoriebestimmende Produkte zu entwickeln, die die Industrie verändern und das Leben der Menschen verbessern. Cornings Erfolg basiert auf kontinuierlichen Investitionen in die Forschung und Entwicklung, der einzigartigen Kombination von Material- und Prozessinnovation und engen, vertrauenswürdigen Beziehungen mit Kunden, die in ihren jeweiligen Branchen führend sind. Dank seiner vielseitigen und synergetischen Ressourcen kann sich Corning an sich verändernde Marktbedürfnisse anpassen, während das Unternehmen seinen Kunden dabei hilft, neue Chancen in dynamischen Industrien wahrzunehmen. Corning ist derzeit in den Marktsektoren optische Kommunikation, mobile Verbraucherelektronik, Display, Automobil, Solar, Halbleiter und Biowissenschaften tätig.

