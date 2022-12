Wo die Zocker richtig am Werk sind, ist im Moment bei Compleo Charging Solutions ISIN: DE000A2QDNX9. Der Schlusskurs auf Xetra lag am Montag bei 6,15 Euro und im Späthandel auf Tradegate stürzte die Aktie bis auf 1,03 Euro ab, nachdem bekannt wurde, dass der "der Vorstand von Compleo Charing Solution eine positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr für überwiegend wahrscheinlich" hält. Das Tief wurde am Dienstagmorgen mit einem Kurs von 0,71 ...

