DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 27. Dezember wirksam:

=== + SDAX AUFNAHME - SFC Energy HERAUSNAHME - Uniper

Zuletzt erfolgte Anpassungen per 19. Dezember:

+ DAX AUFNAHME - Porsche AG HERAUSNAHME - Puma + MDAX AUFNAHME - Puma - Verbio HERAUSNAHME - Deutsche Wohnen - Varta + SDAX AUFNAHME - Adva Optical Networking - Deutsche Wohnen - Elmos Semiconductor - Varta HERAUSNAHME - About You Holding - Instone Real Estate Group - Medios - Verbio + STOXX600 AUFNAHME - Cembra Money Bank - Energean - Porsche AG - Subsea 7 - Verallia - Viscofan HERAUSNAHME - Adevinta - Bridgepoint Group - Darktrace - Proximus - Viaplay Group - Vitrolife + Nasdaq-100 NEUAUFNAHME - CoStar Group Inc - Rivian Automotive Inc - Warner Bros. Discovery Inc - GlobalFoundries Inc - Baker Hughes Com - Diamondback Energy Inc HERAUSNAHME - VeriSign Inc - Skyworks Solutions Inc - Splunk Inc - Baidu Inc - Match Group Inc - DocuSign Inc - NetEase Inc ===

