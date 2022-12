Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Partnerschaft

Baloise investiert in die Mobilitätsplattform Vianova



23.12.2022 / 07:00 CET/CEST



Basel, den 23. Dezember 2022. Baloise beteiligt sich an Vianova, der führenden kollaborativen Plattform für Mobilitätsdaten, die den Weg für einen sichereren, vernetzten und nachhaltigen Stadtverkehr für alle ebnet. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung «Simply Safe» baut Baloise das Ökosystem «Mobilität» weiter aus und investiert in das Start-up Vianova. Vianova fördert die effiziente Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Behörden und privaten Mobilitätsanbietern, indem das Unternehmen einen einfachen und sicheren Datenaustausch über seine Plattform ermöglicht. Die cloudbasierte Mobilitätsanalysesoftware von Vianova bietet tagesaktuellen Zugang zu Bewegungsdaten von über einer Million vernetzten Fahrzeugen sowie von in Städten installierter Hardware. Anhand dieser Daten erhalten verschiedene Interessensgruppen - seien es Flottenmanager, Stadtplanerinnen und -planer, Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler oder Versicherungen - wertvolle Einblicke in das Mobilitätsverhalten einer Bevölkerung. Dies wiederum gibt die Möglichkeit, diese Bewegungsdaten in Mobilitätserkenntnisse umzuwandeln und den städtischen Verkehr sicherer, umweltfreundlicher und vernetzter zu gestalten. Datenpartnerschaft als Basis innovativer Mobilitätslösungen In den vergangenen Jahren hat Vianova enge Beziehungen zu Städten auf der ganzen Welt aufgebaut und damit eine ideale Basis geschaffen, um seine Datenlösungen auch anderen Akteuren im Mobilitätsbereich anzubieten. Derzeit ermöglicht das Start-up über 150 globalen Kunden - darunter Städte und Mobilitätsanbieter in Europa, Australien und Neuseeland sowie im Nahen Osten - die einfache Analyse, Visualisierung und gemeinsame Nutzung von Mobilitätsdaten. Mit seinem Fokus auf die Optimierung des Stadtverkehrs fügt sich Vianova ideal in das Mobilitätsökosystem von Baloise ein, welches sich bereits heute sehr stark mit der Zukunft der städtischen Mobilität beschäftigt und verschiedene Lösungen im Portfolio hat. «Vianova hat das Potenzial, als wichtiger Enabler und Verstärker in unserem Mobilitätsökosystem zu agieren. Gemeinsam wollen wir Datenpartnerschaften sowohl mit unseren Portfoliounternehmen als auch mit dem Versicherungskern von Baloise prüfen», sagt Guillermo Forteza, Senior Investment Manager bei Baloise. Thibault Castagne, CEO und Mitbegründer von Vianova, ergänzt: «Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit. Der Know-how-Transfer mit Baloise ermöglicht uns, als Unternehmen zu wachsen und unser Ziel weiter voranzutreiben. Wir wollen komplexe Herausforderungen im Mobilitätsbereich lösen und damit den Verkehr weiter in Richtung vollständige Dekarbonisierung sowie Vision Zero lenken.» Vianova wurde 2019 von CEO Thibault Castagne, COO Thibaud Febvre und CTO Frédéric Robinet in Paris gegründet. Neben Baloise und den bisherigen Investoren RATP Capital Innovation und Ponooc beteiligt sich neu auch La Poste Ventures von XAnge an Vianova. Kontakt Baloise

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



