Seit dem Hoch am 16. August mit einem Kurs von 17,90 Euro, nachdem sich der Wert in den Tagen davor annähernd verdoppelt hat, stürzt die Wasserstoff-Aktie gnadenlos ab. Das vorläufige Tief wurde am Donnerstag mit einem Kurs von 2,40 Euro, rund 50 Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch, markiert. Die Gegenwehr kam prompt und brachte Clean Logistics ISIN: DE000A1YDAZ7 bis zum Handelsende auf Xetra wieder auf 2,90 Euro nach oben. Ob man jetzt noch ...

