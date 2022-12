Die amerikanische Firma Cricut, Inc. (ISIN: US22658D1000, NASDAQ: CRCT) zahlt eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 0,35 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Februar 2023 (Record day: 1. Februar 2023). Eine reguläre Dividende wird nicht ausgeschüttet. Cricut mit Firmensitz in South Jordan, im US-Bundesstaat Utah, ist ein Hersteller von ...

