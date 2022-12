DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

FDP/VERBRENNER - Verkehrsminister Volker Wissing hat davor gewarnt, den Verbrennungsmotor zu verbieten. "Wir sollten den Verbrennungsmotor nicht verbieten, weil er mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral nutzbar ist", sagte der FDP-Politiker. "Der Verbrennungsmotor kann einen Beitrag leisten zu klimaneutraler Mobilität. Jeder Beitrag zu klimaneutraler Mobilität schützt die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger." Zugleich sprach er sich für ein Ende der Subventionen für E-Autos aus. "Elektromobilität muss sich im Markt behaupten. Wir können E-Autos nicht dauerhaft subventionieren", sagte er. (Funke Mediengruppe)

ENTLASTUNGEN - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht über die bereits beschlossenen Preisbremsen und steuerlichen Maßnahmen hinaus keinen weiteren finanziellen Spielraum für Entlastungen im nächsten Jahr. "Wir sind an die Grenze gegangen, ich werde sie nicht überschreiten", sagte Lindner. Er verwies auf "ein enormes gesamtstaatliches Finanzierungsdefizit" im Jahr 2023. Es stünden bis zu 200 Milliarden Euro für die Preisbremsen und Härtefallhilfe zur Verfügung. (Neue Osnabrücker Zeitung)

OSTHANDEL - Trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheit hat der deutsche Osthandel 2022 weiter zugelegt. Das Handelsvolumen der mit dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft verbundenen 29 Länder lag in den ersten zehn Monaten bei fast 469 Milliarden Euro und damit um 14 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres (413 Milliarden Euro). Das sagte Ost-Ausschuss-Geschäftsführer Michael Harms im Interview. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

ANLAGEBERATUNG - In der in Brüssel neu aufgeflammten Debatte um die provisionsbasierte Anlageberatung hat sich EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness relativ klar für Reformen ausgesprochen. In einem Brief an den Europaabgeordneten Markus Ferber (CSU), der der Börsen-Zeitung vorliegt, schrieb sie, die Beibehaltung des anreizbasierten Systems führe möglicherweise nicht zu den besten Ergebnissen, insbesondere im Falle von Kleinanlegern. In einem anderen Schreiben an den europäischen Verbraucherschutzverband Better Finance betonte die Irin die Bedeutung einer "vorurteilsfreien Beratung". Die EU-Kommission werde ihre Bewertung hierzu in Kürze abschließen und "im Frühjahr" ihre Vorschläge im Rahmen der angekündigten Retail-Investment-Strategie vorlegen, hieß es. (Börsen-Zeitung)

December 23, 2022

