Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest könnte der DAX einen neuen Anlauf auf die runde Marke von 14.000 Punkten nehmen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,34 Prozent auf 13.962 Punkte. Am Donnerstag war der DAX unter die 14.000er-Marke gerutscht.Begrenzung auf der Unterseite ist aktuell die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend bei 13.886 Punkten verläuft. Nach einer Börsenwoche mit deutlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...