Dagegen hat sich der Dollar kaum verändert und kostet mit 0,9319 Franken nach 0,9317 nahezu gleich viel wie am Donnerstagabend.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag um die zuletzt viel beachtete Marke von 1,06 US-Dollar gependelt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0610 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken hat der Euro über Nacht etwas angezogen und wird derzeit zu 0,9884 Franken gehandelt nach 0,9864 am Vorabend. Dagegen hat sich der Dollar kaum verändert und kostet mit 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...