Künstliche Intelligenzen sind immer leistungsfähiger, aber können sie auch schon in so wichtigen Bereichen wie Medizin und Psychotherapie unterstützen? Im Interview erklärt Marisa Tschopp, wie es um das Verhältnis von Mensch und KI steht. Welche KI-Anwendungen gibt es bereits in der Psychologie? Kann KI überhaupt ausreichend auf Menschen eingehen und welche negativen Aspekte gibt es im Bezug auf therapeutische KIs? Diese und andere Fragen haben wir Marisa Tschopp gestellt. Sie ist als Doktorandin am Leibniz Institut für Wissensmedien aktiv in der Forschung zu künstlicher Intelligenz aus Humanperspektive und weiß, wo KI bereits heute in der Psychologie hilfreich ist - und wo die Gefahren liegen ...

