The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2022



ISIN Name

DE0001040988 BAD.-WUERTT.LSA 14/22R124

XS1511779305 MEXICO 16/25 MTN

US500769HR85 KRED.F.WIED.V.18/2022 DL

CH0184911953 GENF KT. 12-22

DE000A2E4B77 AAREAL BANK MTN S.264

SE0012453835 FERRATUM DTL. FLB 19/23

DE000DK010K2 DEKA IHS MTN S 7771

FERRATUM CAPITAL GERMANY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de