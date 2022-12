The following instruments on XETRA do have their first trading 23.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.12.2022Aktien1 IT0005521551 Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A.2 CA69842E2050 PanGenomic Health Inc.3 US0554742090 BIT Mining Ltd.4 CA15138B3065 Centaurus Energy Inc.5 US40434H3021 HTG Molecular Diagnostics Inc.6 CA61238K3091 Montego Resources Inc.7 US75955K3005 Remark Holdings Inc.8 CA78412Y2024 SBD Capital Corp.9 CA8968122033 Triumph Gold Corp.10 FR001400D5I2 Vergnet S.A.Anleihen/ETC1 US29273VAP58 Energy Transfer L.P.2 AT0000A321E4 Erste Group Bank AG3 DE000HLB7A56 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale4 DE000HLB7A23 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale5 DE000ETC0779 ETC bezogen auf den Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures-Kontrakt