DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13:30 Uhr MEZ. Der Anleihehandel in den USA endet ebenfalls schon früher als üblich, und zwar um 20:00 Uhr MEZ.

MONTAG: In Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien und den USA ruht der Börsenhandel wegen Weihnachten.

TAGESTHEMA

Die japanischen Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel sind im November wie von Ökonomen geschätzt um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und erreichten damit den höchsten Stand seit fast 41 Jahren. Im Oktober lag die Rate bei 3,6 Prozent. Die Preise ohne frische Lebensmittel und Energiepreise stiegen um 2,8 (Oktober 2,5) Prozent. Es war der achte Monat in Folge, in dem die Inflation die von der Bank of Japan angestrebten 2 Prozent überstieg. Die Entwicklung im November dürfte damit Spekulationen über Zinserhöhungen schüren. Zu Beginn der Woche hatte die Bank of Japan überraschend ihren geldpolitischen Kurs ganz nleicht gestrafft, dies aber nicht mit der zu hohen Inflation begründet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember PROGNOSE: 59,1 1. Umfrage: 59,1 zuvor: 56,8 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: -5,1% gg Vm zuvor: +7,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.854,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.066,50 +0,1% Nikkei-225 26.235,25 -1,0% Hang-Seng-Index 19.571,78 -0,5% Kospi 2.313,69 -1,8% Shanghai-Composite 3.039,44 -0,5% S&P/ASX 200 7.107,70 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die gute Stimmung an den ostasiatischen Börsen vom Donnerstag ist am Freitag wieder verpufft. Am Vortag waren die Börsen in Europa und USA auf Talfahrt gegangen waren, belastet zum einen von Sorgen vor weiteren deutlichen Zinserhöhungen, weil die Konjunkturdaten des Tages gut ausgefallen waren und somit der US-Notenbank potenziell Spielraum einräumen, die Geldpolitik weiter zu straffen. Zum anderen war aber auch von Rezessionsängsten zu hören mit Blick auf eine zu stringente Zinspolitik. Neue Preisdaten aus Japan zeigen, dass die Inflation dort im November mit einer Jahresrate von 3,7 Prozent weiter deutlich über dem 2-Prozent-Zielwert der japanischen Notenbank liegt. Die war erst zu Wochenbeginn auf einen zaghaften Straffungskurs eingeschwenkt, hatte dies da aber nicht mit der hohen Inflation erklärt. Die japanische Zehnjahresrendite verharrt mit 0,40 Prozent auf dem am Vortag wieder deutlich ermäßigten Niveau.

US-NACHBÖRSE

Die Tesla-Aktie erholte sich um rund 1 Prozent. Im regulären Handel zuvor war es auf der seit einiger Zeit zu beobachtenden Talfahrt nochmals um fast 9 Prozent abwärts gegangen. Tesla-Chef Elon Musk hatte sich zu Wort gemeldet und versprochen, in den kommenden 18 bis 24 Monaten keine Tesla-Aktien mehr zu verkaufen. Nach der Vorlage von Quartalszahlen sackte der Kurs von Mission Produce um über 12 Prozent ab. Der Avovado-Produzent und -Vertreiber rutschte im Berichtsquartal in die roten Zahlen angesichts deutlich gesunkener Avovado-Preise. Limoneira stürzten ebenfalls ab um fast 13 Prozent. Auch bei dem Unternehmen aus dem Agrar- und Immobilienentwicklungsgeschäft kamen neue Quartalszahlen schlecht an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.027,49 -1,0% -348,99 -9,1% S&P-500 3.822,39 -1,4% -56,05 -19,8% Nasdaq-Comp. 10.476,12 -2,2% -233,25 -33,0% Nasdaq-100 10.956,14 -2,5% -279,74 -32,9% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 810 Mio 808 Mio Gewinner 698 2.409 Verlierer 2.442 728 unverändert 119 114

Schwach - Überraschend gute US-Konjunkturdaten drückten stark auf die Kurse, weil sie die US-Notenbank dazu veranlassen könnten, auch weiterhin kräftig an der Zinsschraube zu drehen. Daneben gab es zugleich aber auch Ängste vor einer Rezession als potenzielle Folge zu forscher Zinsanhebungen. Dazu lastete der trübe Ausblick des Chipunternehmens Micron auf der Stimmung. Die zinsempfindlichen, weil technik- und wachstumslastigen Nasdaq-Indizes traf es denn auch besonders hart. Dazu verwiesen Teilnehmer auf die sich ausdünnenden Umsätze, die oft zu übertriebenen Kursausschlägen führten. Micron verloren 3,4 Prozent nach enttäuschenden Geschäftszahlen. Der Chiphersteller war in die roten Zahlen gerutscht. Nach Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung brachen AMC Entertainment um 7,4 Prozent ein. Der Kinobetreiber plant überdies einen umgekehrten Aktiensplit. Zehn Aktien sollen zu einer zusammengelegt werden.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 +3,3 4,22 352,7 5 Jahre 3,80 +2,8 3,77 253,8 7 Jahre 3,78 +1,8 3,76 233,7 10 Jahre 3,68 +0,8 3,67 217,0 30 Jahre 3,74 +1,5 3,72 183,6

Die Renditen der US-Anleihen zeigten sich nach ihrem leichten Rückgang am Vortag wieder auf dem Weg nach oben. Hintergrund waren gut ausgefallene Konjunkturdaten des Tages, die die Spekulation weiterer Zinserhöhungen befeuerten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:18 % YTD EUR/USD 1,0610 +0,1% 1,0599 1,0639 -6,7% EUR/JPY 140,74 +0,3% 140,33 140,47 +7,5% EUR/GBP 0,8811 +0,1% 0,8806 0,8788 +4,9% GBP/USD 1,2041 +0,0% 1,2037 1,2104 -11,0% USD/JPY 132,66 +0,2% 132,41 132,03 +15,2% USD/KRW 1.279,45 -1,0% 1.291,94 1.276,90 +7,6% USD/CNY 6,9886 +0,1% 6,9845 6,9803 +10,0% USD/CNH 6,9968 -0,2% 7,0091 6,9831 +10,1% USD/HKD 7,8029 +0,1% 7,7950 7,7924 +0,1% AUD/USD 0,6693 +0,4% 0,6668 0,6758 -7,8% NZD/USD 0,6283 +0,6% 0,6244 0,6317 -8,0% Bitcoin BTC/USD 16.838,32 +0,2% 16.799,89 16.809,97 -63,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte im US-Handel nach gut ausgefallenen Konjunkturdaten leicht zu, der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,14 77,49 +0,8% +0,65 +13,6% Brent/ICE 81,49 80,98 +0,6% +0,51 +12,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach zuletzt drei Tagen mit Aufschlägen zeigten sich die Ölpreise schwächer. Für Brent und WTI ging es um bis zu 0,9 Prozent nach unten. Nachdem zunächst weiter der am Vortag vermeldete Rückgang der US-Rohölbestände gestützt hatte, rutschten die Ölpreise mit den deutlich sinkenden Aktienkursen ab. Dazu kam der leicht steigende Dollar als Bremsfaktor.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.795,56 1.791,65 +0,2% +3,91 -1,9% Silber (Spot) 23,67 23,63 +0,2% +0,04 +1,5% Platin (Spot) 985,05 981,50 +0,4% +3,55 +1,5% Kupfer-Future 0,00 3,75 0% 0 -14,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die steigenden Anleiherenditen und der festere Dollar drückten auf den Preis für das keine Zinsen abwerfende Gold (-1,2%), der zuletzt ein Mehrmonatshoch erreicht hatte.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CHINA - Coronapandemi

Angesichts der regelrechten Explosion der Zahl der Corona-Infektionen in China fordert der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), einen Stopp aller Flugverbindungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik. "Erst wenn wir sicher sind, dass aus China keine neue, gefährliche Mutation droht, sollten wir die Flugverbindungen wieder aufnehmen", sagte er.

SINGAPUR - Konjunktur

Die Verbraucherpreise in Singapur lagen im November 6,7 Prozent über dem Vorjahr. Ökonomen hatten 6,5 Prozent geschätzt.

USA - Fiskalpolitik

In den USA hat der Jahreshaushalt für 2023, der auch rund 45 Milliarden Dollar an neuen Hilfen für die Ukraine vorsieht, die erste Hürde im Kongress genommen. Der US-Senat votierte mit 68 zu 29 Stimmen für den Gesetzentwurf mit einem Gesamtumfang von 1,7 Billionen Dollar. Der Entwurf muss nun noch bis Freitagnacht durch das Repräsentantenhaus verabschiedet werden, um eine als Shutdown bekannte Haushaltssperre zu verhindern. Der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, riet seinen Parteifreunden von einer Zustimmung ab. Er begründete dies damit, dass die Republikaner mit ihrer künftigen Mehrheit ab Januar eine bessere Verhandlungsbasis haben würden. Das eindeutige Abstimmungsergebnis im Senat zeigte jedoch, dass McCarthys Mahnungen weitgehend ignoriert wurden.

MERSANA THERAPEUTICS

Merck KGaA hat mit dem US-Biopharmaunternehmen Mersana Therapeutics eine Forschungskooperation und kommerzielle Lizenzvereinbarung geschlossen. Beide Unternehmen wollen "neuartige immunstimulatorische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate" entwickeln. Beide Unternehmen erhoffen sich dadurch, eine Immuntherapie für eine größere Zahl von Patienten mit Tumorerkrankungen zu erschließen. Mersana erhält eine Vorauszahlung von 30 Millionen Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2022 01:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.