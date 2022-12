Neuen Daten des Unternehmens für Internet-Infrastruktur zufolge ist Google der beliebteste Online-Dienst des Jahres, wird Twitter von Instagram in der Social-Media-Kategorie überholt und verhängt der Iran die meisten Internetsperren

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das auf Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit spezialisierte Unternehmen, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, hat heute sein drittes Year in Review (Jahresrückblick) veröffentlicht, in dem Internet-Einblicke, Sicherheitstrends und die im Trend liegenden Online-Dienste des Jahres 2022 untersucht werden.

Im Folgenden sind einige der größten Highlights des Jahres 2022 aufgeführt:

Google war der beliebteste Dienst des Jahres, so die Daten von Cloudflare. Der Suchgigant setzte sich gegen Facebook (Platz 2), Apple und TikTok (beide Platz 3) und YouTube (Platz 5) durch.

Der Suchgigant setzte sich gegen Facebook (Platz 2), Apple und TikTok (beide Platz 3) und YouTube (Platz 5) durch. Facebook war der beliebteste Social-Media-Dienst des Jahres 2022, gefolgt von TikTok auf Platz 2. Instagram (Platz 3) überholte Twitter (Platz 4) in der Social-Media-Kategorie: Die App zum Teilen von Fotos und Videos verdrängte Twitter im August von Platz 3.

gefolgt von TikTok auf Platz 2. Die App zum Teilen von Fotos und Videos verdrängte Twitter im August von Platz 3. Der weltweite Internetverkehr stieg Ende November deutlich , denn da begann die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, während der Black Friday aufgrund der Weihnachtseinkäufe der geschäftigste Tag des Jahres 2022 war.

, denn da begann die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, während der Black Friday aufgrund der Weihnachtseinkäufe der geschäftigste Tag des Jahres 2022 war. 2022 kamen mehr Phishing-E-Mails aus den Vereinigten Staaten als aus den folgenden 22 Ländern zusammengenommen.

Der Iran unterbrach das Internet häufiger als jedes andere Land; in diesem Jahr wurden 60 Internetsperren registriert, was einem Drittel aller von Cloudflare analysierten Internetsperren entspricht.

"Cloudflare hat eines der größten Netzwerke der Welt aufgebaut. Es bietet einen einzigartigen Überblick über den Internetverkehr und die Online-Aktivitäten auf der ganzen Welt", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Die Welt setzt nach wie vor auf das Internet und es ist uns eine Ehre, dass wir unseren Teil dazu beitragen konnten, die Verbindungen in der Welt während der Proteste, Konflikte und Naturkatastrophen im Jahr 2022 aufrechtzuerhalten. Es ist ein Privileg, beim Aufbau eines besseren, transparenteren und besser informierten Internets Unterstützung zu leisten."

Diese Daten stammen von Cloudflare Radar, einem kostenlosen Tool, das jedermann eine Übersicht über weltweite Trends und Einblicke in das Internet bietet. Radar erhält die Daten aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare (einem der weltweit größten, das mehr als 275 Städte in über 100 Ländern umfasst) sowie aggregierten und anonymisierten Daten aus dem öffentlichen DNS-Resolver 1.1.1.1 von Cloudflare, der auf breiter Ebene als schnelle und private Möglichkeit genutzt wird, im Internet zu surfen.

