DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HAWKMOON RESOURCES CORP 9660 CA4203222084 BAW/UFN
REMARK HLDGS NEW DL -,001 3SW US75955K3005 BAW/UFN
TEAM INC. DL-,30 T9CA US8781553081 BAW/UFN
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HAWKMOON RESOURCES CORP 9660 CA4203222084 BAW/UFN
REMARK HLDGS NEW DL -,001 3SW US75955K3005 BAW/UFN
TEAM INC. DL-,30 T9CA US8781553081 BAW/UFN
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