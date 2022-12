HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 79 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kupferkonzern verfüge über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von über 50 Prozent, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch habe das Management beschlossen, die Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 25 Prozent aufzugeben, um die organische Expansion intern zu finanzieren. Das neue Kursziel spiegele die Verlagerung seines Bewertungsmodells in die Zukunft wider./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

DE0006766504