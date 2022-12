EQS-News: thyssenkrupp AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

thyssenkrupp AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.02.2023 in https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



23.12.2022 / 10:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



thyssenkrupp AG Duisburg und Essen ISIN DE0007500001 Berichtigung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Durch ein Versehen des Verlags wurde eine redaktionelle Änderung zur Erläuterung in den in der Einberufung dargestellten Lebensläufen nicht richtig übernommen. Inhaltliche Änderungen, die die Einberufung betreffen, sind mit dieser Korrektur nicht verbunden. III. Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 7 Lebensläufe in alphabetischer Reihenfolge Birgit A. Behrendt

Köln

* 1959

Nationalität: Deutsch

Unternehmensberaterin Ausbildung • Kaufmännische Ausbildung • Betriebswirtin (VWA), Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Köln Beruflicher Werdegang 1994 bis 1998 Diverse leitende Funktionen im Einkauf, Ford Werke GmbH, Köln 1998 bis 2004 Director, Globaler Einkauf Karosserie- & Aussenteile, Ford Motor Company, USA 2004 bis 2010 Vice President & Vorstand für den Einkauf, Ford of Europe GmbH, Köln 2010 bis 2013 Executive Director, Americas & Globaler Programm Einkauf, Ford Motor Company, USA 2013 bis 2017 Vice President, Globaler Einkauf, Ford Motor Company, USA 2017 bis 2019 Vice President, Joint Ventures, Alliances & Commercial Affairs, Mitglied des Vorstands, Ford of Europe GmbH, Köln 2013 bis 2019 Corporate Officer (Mitglied des erweiterten Vorstands), Ford Motor Company, USA Seit 2019 Aufsichtsrätin und Unternehmensberaterin Aktuelle Mandate Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: • thyssenkrupp AG (seit 2020, bestellt bis zur Hauptversammlung 2023) *) • Kion Group AG, Frankfurt a.M.*) • Ford Werke GmbH, Köln Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: • Stulz Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg • Umicore S.A., Belgien • Infinium Holdings, Inc., USA Unabhängigkeit (Empfehlung C.13 DCGK) Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der thyssenkrupp AG oder einem wesentlich beteiligten Aktionär der thyssenkrupp AG vor. *) Börsennotiertes Unternehmen. Dr. Patrick Berard

Boulogne

* 1953

Nationalität: Französisch

Unternehmensberater Ausbildung Studium der Wirtschaftswissenschaften / Promotion, Universität Grenoble Beruflicher Werdegang 1980 bis 1986 Berater, McKinsey, Paris / Mexico / Düsseldorf / London / New York 1987 Abteilungsdirektor für strategische Entwicklung, Thomson, USA 1988 bis 1999 verschiedene Positionen bei Polychrome, später Kodak Polychrome, zuletzt Generaldirektor Europa und Group Vice President, Kodak Polychrome, USA 1999 bis 2001 Mitglied des Vorstands / Chief Operating Officer, Antalis, Frankreich 2022 bis 2003 Mitglied des Vorstands / Chief Executive Officer, Pinault Bois & Materiaux S.A., Frankreich 2003 bis 2016 Chief Executive Officer, Rexel-France und Vice President Süd-Europa (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal), Frankreich 2016 bis 2022 Mitglied des Vorstands / Chief Executive Officer, Rexel-Gruppe, Frankreich Seit 2022 Senior Advisor BCG Paris Aktuelle Mandate Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: • keine Mandate Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: • Geodis S.A., Frankreich • LKQ Corporation, USA *) Unabhängigkeit (Empfehlung C.13 DCGK) Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der thyssenkrupp AG oder einem wesentlich beteiligten Aktionär der thyssenkrupp AG vor. *) Börsennotiertes Unternehmen Dr. Wolfgang Colberg

München

* 1959

Nationalität: Deutsch

Unternehmensberater Ausbildung Studium Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik, Promotion, Christian-Albrechts-Universität Kiel Beruflicher Werdegang 1986 bis 2000 verschiedene Managementpositionen bei der Robert Bosch GmbH, Stuttgart 2001 bis 2009 Member of the Board / Chief Financial Officer (CFO), BSH Home Appliances Group, München 2009 bis 2013 Chief Financial Officer (CFO), Evonik Industries AG, Essen 2013 bis 2018 Industrial Partner, CVC Capital Partners, Frankfurt a.M. 2018 bis 2019 Senior Advisor, CVC Advisers (Deutschland) GmbH, Frankfurt a.M. Ab 01.01.2020 Multiaufsichtsrat und Unternehmensberater Ab 01.01.2020 Industrial Partner bei Deutsche Invest Capital Partners Aktuelle Mandate Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: • thyssenkrupp AG (seit 2020, bestellt bis zur Hauptversammlung 2023) *) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: • Pernod Ricard S.A., Frankreich *) • AMSilk GmbH, München (Vorsitz) • Efficient Energy GmbH, München (Vorsitz) • ChemicaInvest Holding B.V., Niederlande (Vorsitz) • Burelle S.A., Frankreich *) • Solvay S.A., Belgien *) • Dussur, Saudi Arabien Unabhängigkeit (Empfehlung C.13 DCGK) Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der thyssenkrupp AG oder einem wesentlich beteiligten Aktionär der thyssenkrupp AG vor. *) Börsennotiertes Unternehmen. Angelika Gifford

Kranzberg

* 1965

Nationalität: Deutsch

Vice President EMEA Meta Inc. Ausbildung • Kaufmännische Ausbildung • Duales Studium Bankbetriebswirt, Frankfurt a.M. Beruflicher Werdegang 1987 bis 1990 Deutsche Bank, Düsseldorf 1991 bis 1992 CompuNet Computer AG, Köln/Kerpen 1993 bis 1996 Microsoft Deutschland GmbH, München 1996 bis 1998 Microsoft France SAS (Bereich EMEA), Frankreich 1998 bis 2002 Microsoft Deutschland GmbH, München 2003 bis 2006 Diverse nationale und internationale Führungspositionen bei der Microsoft Deutschland GmbH, München und der Microsoft France SAS (Bereich EMEA), Frankreich 2006 bis 2011 Mitglied der Geschäftsführung, Microsoft Deutschland GmbH, München 2011 bis 2012 Aktives Engagement in diversen gesellschaftspolitischen Projekten sowie Auslandsaufenthalt 2012 bis 2013 Senior Director Services, Microsoft France SAS (Bereich EMEA), Frankreich 2014 bis 2017 Geschäftsführerin, Hewlett-Packard Enterprise (HPE) GmbH, Böblingen 2017 bis 2018 Geschäftsführerin und Vice President Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), Micro Focus GmbH, Ismaning 2018 bis 2019 Multiaufsichtsrätin und Technologie Expertin 2020 bis 2021 Vice President Central Europe, Meta Platforms, Inc., Berlin Ab 13.12.2021 Vice President Europe, Middle East and Africa, Meta Platforms Inc., Berlin Aktuelle Mandate Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: • thyssenkrupp AG (seit 2020, bestellt bis zur Hauptversammlung 2023) *) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: • keine Mandate Unabhängigkeit (Empfehlung C.13 DCGK) Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der thyssenkrupp AG oder einem wesentlich beteiligten Aktionär der thyssenkrupp AG vor. *) Börsennotiertes Unternehmen Dr. Bernhard Peter Günther

Haan

* 1967

Nationalität: Deutsch

CFO Fortum Corporation, Espoo (Finnland) Ausbildung Diplom-Volkswirt (lic. oec.) und Promotion (Dr. oec.), St. Gallen Beruflicher Werdegang 1993 bis 1998 Unternehmensberater, McKinsey & Company 1999 bis 2001 Abteilungsleiter Konzerncontrolling, RWE AG, Essen 2001 bis 2005 Bereichsleiter Unternehmensplanung und Controlling, RWE Power AG, Essen und Köln 2005 bis 2006 Bereichsleiter Konzerncontrolling, RWE AG, Essen 2007 bis 2008 Geschäftsführer und Chief Financial Officer, RWE Gas Midstream GmbH, Essen 2007 bis 2008 Geschäftsführer und Chief Financial Officer, RWE Trading GmbH, Essen 2008 bis 2012 Geschäftsführer und Chief Financial Officer, RWE Supply & Trading GmbH, Essen 2012 bis 2016 Mitglied des Vorstands, RWE AG, Essen 2013 bis 2016 Finanzvorstand, RWE AG, Essen 2016 bis 2019 Finanzvorstand, innogy SE, Essen 2019 bis 2020 Finanz- und Personalvorstand, innogy SE, Essen Ab 01.02.2021 CFO, Fortum Corporation, Espoo/Finnland (börsennotierter Energieversorger) Aktuelle Mandate Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: • thyssenkrupp AG (seit 2020, bestellt bis zur Hauptversammlung 2023) *) • Uniper SE *) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: • keine Mandate Unabhängigkeit (Empfehlung C.13 DCGK) Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der thyssenkrupp AG oder einem wesentlich beteiligten Aktionär der thyssenkrupp AG vor. *) Börsennotiertes Unternehmen Dr. Ingo Luge

Hannover

* 1957

Nationalität: Deutsch

Aufsichtsrat und Unternehmensberater Ausbildung • Studium der Rechtswissenschaften, Promotion, Ludwig-Maximilians-Universität, München • Master of Science (Econ.), London School of Economics, England Beruflicher Werdegang 1989 bis 1992 lnhouse Consultant, Frankona Rückversicherungs-AG, München 1992 bis 1999 Leiter Rechtsabteilung, Energieversorgung Müritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg 1999 bis 2006 Bereichsleiter PMI und ab 2001 Finanzvorstand, Avacon AG, Helmstedt 2006 bis 2010 Vorsitzender der Geschäftsführung, E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover 2010 bis 2012 Vorsitzender des Vorstandes, E.ON Energie AG, München 2012 bis 2018 Vorsitzender der Geschäftsführung E.ON Deutschland, E.ON SE, Essen Seit 2018 Aufsichtsrat und Unternehmensberater Aktuelle Mandate Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: • thyssenkrupp AG (seit 2019, bestellt bis zur Hauptversammlung 2023) *) • Avacon AG, Helmstedt • E.ON Energie Deutschland GmbH, München • PreussenElektra GmbH, Hannover (Vorsitz) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: • Gradyent Holding B.V., Niederlande (Vorsitz) Unabhängigkeit (Empfehlung C.13 DCGK) Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der thyssenkrupp AG oder einem wesentlich beteiligten Aktionär der thyssenkrupp AG vor. *) Börsennotiertes Unternehmen. Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Siegfried Russwurm

Michelau

* 1963

Nationalität: Deutsch

Unternehmensberater Ausbildung Studium Fertigungstechnik (Dipl.-Ing.) und Promotion (Dr.-Ing.), Universität Erlangen-Nürnberg Beruflicher Werdegang 1989 bis 1992 Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Technische Mechanik, Universität Erlangen-Nürnberg 1992 bis 1999 Fertigungsplaner/Werkleiter, Siemens AG, München 1999 bis 2002 Technischer Geschäftsführer, Siemens Elema AB, Schweden 2002 bis 2007 Manager, Siemens AG, München 2008 bis 2017 Mitglied des Vorstands, Siemens AG, München Seit 2017 Unternehmensberater Seit Januar 2021 Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Aktuelle Mandate Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: • thyssenkrupp AG (seit 2019, Aufsichtsratsvorsitzender, bestellt bis zur Hauptversammlung 2023) *) • Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Traunreut • Voith GmbH & Co. KGaA, Heidenheim (Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: • keine Mandate Unabhängigkeit (Empfehlung C.13 DCGK) Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der thyssenkrupp AG oder einem wesentlich beteiligten Aktionär der thyssenkrupp AG vor. *) Börsennotiertes Unternehmen Duisburg und Essen, im Dezember 2022 thyssenkrupp AG Der Vorstand

23.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com