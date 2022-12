All for One übernimmt die SNP Poland Sp. z o.o. komplett. Bisher hielt man 51 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das SAP-Dienstleistungen anbietet. Mit 49 Prozent war bisher noch die SNP SE aus Heidelberg beteiligt, die ihre Anteile an dem polnischen Unternehmen nun an All for One verkauft. All for One hatte 2021 die Mehrheit an SNP Poland erworben. ...

