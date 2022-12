Frankfurt am Main (ots) -KoRo, das junge Lebensmittelhandel- und Drogerie-Unternehmen, ist neuer Basic-Partner von "Our House", der Marke der Deutschen Sporthilfe für die Förderung von freien Actionsportler:innen. Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt KoRo die geförderten "Our House"-Athlet:innen ab 2023 finanziell sowie mit weitreichenden Media-Leistungen. Darüber hinaus werden die geförderten Sportler:innen aus den Sportarten Skateboard, BMX Street, Parkour, Wakeboard, Free-Ski und Free-Snowboard regelmäßig mit hochwertigen Produkten von KoRo ausgestattet."Mit KoRo ist es gelungen, 'Our House' einen Partner an die Seite zu stellen, der einen wirklichen Mehrwert für die Athlet:innen generiert. Neben dem finanziellen Beitrag schafft KoRo eine bessere Sichtbarkeit für die Athlet:innen und stattet sie regelmäßig mit hochwertigen Produkten aus", sagt Karsten Petry, im Vorstand der Deutschen Sporthilfe zuständig für Marketing, Vertrieb und Events.Eugen Schiller, Marketing-Leiter bei KoRo, ist von der Zusammenarbeit begeistert: "In den ersten Gesprächen mit 'Our House' und den Athlet:innen habe ich schnell gemerkt, dass sich da eine Kooperation anbahnt, die etwas ganz Besonderes ist. Ich spüre, dass die Athlet:innen unsere Produkte mögen und 'Our House' eine hohe Offenheit für kreative Kooperationsansätze mitbringt. Wir freuen uns sehr, mit unserem Engagement einen Beitrag zur Athlet:innen-Förderung zu leisten."Auch Felix Georgii, "Our House"-Wakeboard-Athlet, freut sich auf die neue Partnerschaft: "Schon bei unserem Roadtrip im Sommer 2022 hat uns KoRo mit vielen unterschiedlichen Lebensmitteln ausgestattet. Es ist für uns Athlet:innen immer cool, wenn 'Our House' Partner an der Seite hat, deren Produkte wir ohnehin im Alltag nutzen."Über "Our House"Mit "Our House" reagiert die Sporthilfe auf ein verändertes Sporttreiben und Sporterleben, das sich durch Trends wie Individualisierung, Urbanisierung und Digitalisierung parallel zum olympischen Sport entwickelt hat. In Sportarten wie BMX Street, Skateboard, Wakeboard, Parkour, Free-Ski und Free-Snowboard haben sich Vorbilder und gesellschaftliche Wertevermittler entwickelt. Die Auswahl der Actionsportler:innen findet mit Hilfe von Expert:innen aus den jeweiligen Szenen statt. Die Auswahlkriterien sind wertebasiert und berücksichtigen neben dem Leistungsfaktor insbesondere auch den Respekt für die Szene und von der Szene sowie den Grad an Inspiration und Vorbildcharakter.Über KoRoKoRo wurde 2014 in Berlin als Drogerie-Onlinehandel gegründet und entwickelte sich in der Folge zu einem Food-Online-Portal. Das Sortiment umfasst heute eine große Vielfalt haltbarer, naturbelassener und verarbeiteter Lebensmittel sowie Küchengeräte, Kochzubehör und weitere Non-Food-Artikel. Dabei verfolgt KoRo die Vision, Europas führender Anbieter für Lebensmittel und Waren zu werden, indem es seine fünf Grundprinzipien konsequent umsetzt: Qualität, kurze Lieferketten, Großpackungen, faire Preise und Transparenz. Die Produkte werden im eigenen Onlineshop unter www.korodrogerie.de sowie im stationären und Online-Handel verkauft.Website: www.weareourhouse.deInstagram: ourhouse.deweareourhousePressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500Fax: 069/67803 - 599E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5401489