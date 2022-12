Jahresrück- und -ausblick: Der Trend der vergangenen Jahre hat sich 2022 fortgesetzt und die Nachfrage wird auch 2023 weiter wachsen. Die einzelnen Segmenten zeigen dabei unterschiedliche Entwicklungen auf, wie Jan Figgener und Christopher Hecht vom Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen erklären.pv magazine: Wie hat sich der Speichermarkt in Deutschland in diesem Jahr entwickelt? Jan Figgener: Der Speichermarkt hat den Trend der letzten Jahre fortgesetzt und ist auch in diesem Jahr wieder ordentlich gewachsen. Der Heimspeichermarkt hat durch die hohen ...

