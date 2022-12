Christmas Island liegt vor der Küste Indonesiens. Jedes Jahr an Weihnachten findet dort ein besonderes Spektakel statt: Zahllose rote Krabben wandern über die Insel.Christmas Island liegt vor der Küste Indonesiens. Jedes Jahr an Weihnachten findet dort ein besonderes Spektakel statt: Zahllose rote Krabben wandern über die Insel. Es ist jedes Jahr das Gleiche: Der Strom der Wanderer reisst nicht ab. Auf Christmas Island geht es an Weihnachten ähnlich chaotisch zu wie in den Einkaufspassagen hierzulande kurz vor dem 24. Dezember: Dicht an dicht drängt man sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...