Die über Crowdfunding finanzierte Klage für einen Kleinwind-Energie-Anlage bei Trier geht vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz in die nächste Runde. Die Kläger werben um mehr Geld für den Prozess. Das Ehepaar Thommes-Vorwieger will eine 50 Meter hohe Kleinwindkraft-Anlage zum Eigenverbrauch auf einem Grundstück am Ortsrand von Naurath/Wald im Landkreis Trier-Saarburg betreiben, doch die Gemeinde erteilt keine Genehmigung. Der Landkreis Trier-Saarburg will Windenergie-Anlagen, gleich welcher Größe, ...

