Berlin (ots) -Der Mehrwert einer ergänzenden akademischen Ausbildung in den nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen ist bekannt. "Die Pläne des Bundesministeriums für Gesundheit, die Vollakademisierung der Physiotherapie auf Kosten der Fachschulen beispielhaft voranzutreiben, sind jedoch ein Irrweg. Es drohen erhebliche Qualitätseinbußen", warnt Prof. Dr. Martin Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands.Ausbildungskonzepte und Curriculae der Physiotherapeutenausbildung in den Fachschulen werden regelmäßig an die Anforderungen aus der ambulanten und stationären Heilmittelversorgung sowie der ambulanten medizinischen und berufsorientierten Vorsorge und Rehabilitation angepasst. "Diese Konzepte und Curriculae sichern eine erfolgreiche Gesundheitsversorgung", so Wortmann, "die allerdings nur durch eine anwendungsorientierte Ausbildung weiterhin funktionsfähig bleibt." Aber genau das sei nun in Gefahr.Nach den Plänen des BMG soll ein rein akademisches Studium die Fachschulen ersetzen, obgleich die Hochschulen nicht über die fachlichen Möglichkeiten verfügen. Auf der anderen Seite sind aber auch die Fachschulen limitiert. Sie haben nicht die Voraussetzungen, um die dringend benötigte wissenschaftlich basierte Weiterentwicklung der Physiotherapie zu betreiben.Wortmann sieht daher die Zukunft der Physiotherapie "dual", d.h. akademische und berufliche Ausbildung müssen zusammen gedacht werden. Eine reine Akademisierung wird mangels Erfahrung und Kompetenz zu Qualitätseinbußen in der physiotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung führen; eine rein fachlich aufgestellte Ausbildung verhindert systematische Forschung und behindert die qualitative Weiterentwicklung der Physiotherapie. "Wir brauchen ein neues duales Denken, das praktische Erfahrung und akademische Theorie als sich gegenseitig ergänzend versteht", fordert Wortmann. Die nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe können hier Vorreiter sein.