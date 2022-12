Kurz vor Weihnachten jubeln die Mitglieder des Premium Trading Club (PTC) über sagenhafte Profite: Kursrakete Cabaletta Bio (WKN: A2PTTB) hat nach dem Kauf-Tipp bei 0,61 US$ Ende September am Donnerstag die Marke von 9,85 US$ erklommen, was eine schier unglaubliche Performance von fast +1.515 % in gerade einmal drei Monaten bedeutet. Auch Acer Therapeutics (WKN: A2DYQV) liefert binnen kurzer Zeit bis zu +214% ab. Cabaletta Bio mit Hauptsitz in Philadelphia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...