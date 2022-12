So wird 2023! - Jetzt im technischen HSBC-Jahresausblick

Werbung



Wie das Börsenjahr 2023 aus technischer Sicht wird, erfahren Sie im HSBC-Jahresausblick. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Tradings fasst Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, das Wichtigste zu 2022 zusammen.



2022 war sicherlich ein Jahr das in die Geschichte eingeht - nicht nur durch die vielen Ereignisse, die unsere Welt bewegen, sondern auch durch die vielen Herausforderungen die das Börsenjahr zu meistern hatte. Nun aber genug von der Vergangenheit! Schauen Sie lieber gemeinsam mit uns in die Zukunft. Was hält das kommende Jahr für Anlegerinnen und Anleger bereit? Was sagen die leitenden technischen Indikatoren über die kommenden Monate aus? Das und noch mehr können Sie unserem technischen Jahresausblick entnehmen.





Sie möchten gerne wissen was das vergangene Börsenjahr 2022 aus technischer Sicht so einzigartig gemacht hat und welche Entwicklungen besonders bemerkenswert sind? Dann werfen Sie doch einen Blick in die heutige Ausgabe des Daily Trading Newsletters. Neben der Analyse von spannenden Basiswerten wie Puma und Barrick Gold fasst Jörg Scherer, unser technischer Analyst, in einem 2 mal 2 mal 2 Fakten zu 2022 die wichtigsten Marktgeschehen noch einmal zusammen. Wenn Sie sich für täglich aktuelle Chartanalysen interessieren, melden Sie sich gerne kostenlos für den Newsletter an.

