Anfang Dezember wurde der erste Strom aus dem 16,5-Megawatt-Solarpark in Bremelau im Landkreis Reutlingen ins Netz eingespeist. Es ist der vierte Solarpark, den Juwi in diesem Jahr in Deutschland in Betrieb nahm. Der Wörrstädter Projektenwickler Juwi hat im Dezember seinen größten in diesem Jahr gebauten Solarpark in Deutschland in Betrieb genommen. Die nun fertiggestellte Anlage auf der Schwäbischen Alb hat eine Leistung von 16,5 MW und soll einen Solarstrom-Ertrag von gut 18 GWh bringen. Dieser ...

