Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW fordert in einem Positionspapier eine Neuausrichtung der Biogas-Förderung auf stärkere Nutzung der Ressourcen im Winter. Das Papier sieht gezielte finanzielle Zuschläge für "Winter-Biogas" vor. An einigen Tagen im Dezember sei Biogas nach Kohle und Atom der drittstärkste Stromerzeuger gewesen, berichtet auch der Fachverband Biogas in seiner Pressemitteilung zum Jahresende."Biogas als einzige Flexibilisierungsenergie, mit der gezielt auf Flauten bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...