DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13:30 Uhr MEZ. Der Anleihehandel in den USA endet ebenfalls schon früher als üblich, und zwar um 20:00 Uhr MEZ.

MONTAG: In Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien und den USA ruht der Börsenhandel wegen Weihnachten.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.853,50 +0,1% -18,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.067,50 +0,1% -32,0% Euro-Stoxx-50 3.815,74 -0,2% -11,2% Stoxx-50 3.678,97 -0,1% -3,7% DAX 13.936,87 +0,2% -12,3% FTSE 7.473,33 +0,1% +1,1% CAC 6.499,82 -0,3% -9,1% Nikkei-225 26.235,25 -1,0% -8,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,90 -0,41 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,39 +0,03 +2,57 US-Rendite 10 J. 3,71 +0,03 +2,20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,17 77,49 +2,2% +1,68 +15,1% Brent/ICE 82,63 80,98 +2,0% +1,65 +14,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 83,99 91,94 -8,7% -7,95 +41,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,51 1.791,65 +0,3% +5,86 -1,8% Silber (Spot) 23,71 23,63 +0,4% +0,09 +1,7% Platin (Spot) 997,05 981,50 +1,6% +15,55 +2,7% Kupfer-Future 0,00 3,75 0% 0 -14,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit dem Ölpreis geht es deutlich nach oben. Beobachter verweisen auf den Kälteeinbruch in Teilen der USA und Lieferausfälle bei russischem Öl.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen dürfte es am letzten Handelstag vor dem verlängerten Weihnachtswochenende zu einer kleinen Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Donnerstag kommen. Ausschlaggebend für die Richtung des Marktes dürften letztlich aber Daten zur Inflation und zum Konsumverhalten der US-Verbraucher sein.

Veröffentlicht werden die November-Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben. Hier gilt das Interesse besonders dem PCE-Preisindex, einem von der US-Notenbank stark beachteten Inflationsmaß. Daneben stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem November auf der Agenda, gefolgt vom Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan (zweite Umfrage im Dezember) und den Neubauverkäufen aus dem November.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage so kurz vor den Feiertagen dünn. Tesla-Aktien, die am Donnerstag um fast 9 Prozent abgestützt waren, zeigen sich vorbörslich 1,4 Prozent höher. Hier dürfte die Ankündigung von CEO Elon Musk stützen, vorerst keine weiteren Tesla-Aktien mehr zu verkaufen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember PROGNOSE: 59,1 1. Umfrage: 59,1 zuvor: 56,8 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: -5,1% gg Vm zuvor: +7,5% gg Vm - BE 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Dezember zuvor: -16,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Schwächeanfall vom Vortag kommt es an den europäischen Börsen zu einer Stabilisierung, dies allerdings bei sehr dünnen Umsätzen vor dem Weihnachtswochenende. Händler weisen jedoch auf optimistische Tendenzen in der Sektor-Performance hin: Denn die konjunktursensiblen Rohstoffwerte stehen vorn, während die defensiven Branchen der Versorger und Haushaltsgüter zu den Schlusslichtern gehören. Adidas und Puma berappeln sich je rund 0,3 Prozent von Vortagsverlusten. Zalando legen sogar wieder 2,7 Prozent zu. Auch die Autowerte erholen sich etwas, VW liegen mit fast 1 Prozent Plus vorn. Den Auto-Anlegern stecken jedoch die Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk in den Knochen, der schwierige Zeiten auch für die Automobilindustrie im kommenden Jahr erwartet. Merck KGaA (+0,4%) hat mit dem US-Biopharmaunternehmen Mersana Therapeutics eine Forschungskooperation und kommerzielle Lizenzvereinbarung geschlossen. Weniger gesucht in Europa sind die Hersteller von Nahrungsmitteln und Haushaltsgütern. Nestle und Unilever geben je 0,2 Prozent ab. Der Finanzchef Nestles zeigte sich skeptisch mit Blick auf das kommende Halbjahr und erwartet es "wahrscheinlich kompliziert und schwierig". Grund ist die sinkende Kaufkraft der Konsumenten. Die Aktie von Roche zeigen sich unverändert, positiv gesehen wird aber die Nachricht, dass die US-Tochter Genentech von der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Krebsimmuntherapeutikum Lunsumio Genehmigungen erhalten hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0613 +0,1% 1,0613 1,0601 -6,7% EUR/JPY 140,86 +0,4% 140,72 140,21 +7,6% EUR/CHF 0,9874 +0,1% 0,9886 1,0750 -4,8% EUR/GBP 0,8796 -0,1% 0,8805 0,8814 +4,7% USD/JPY 132,75 +0,3% 132,50 132,27 +15,3% GBP/USD 1,2065 +0,2% 1,2062 1,2028 -10,8% USD/CNH (Offshore) 7,0019 -0,1% 6,9899 6,9979 +10,2% Bitcoin BTC/USD 16.843,06 +0,3% 16.837,16 16.628,27 -63,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die zaghafte Kaufstimmung an den ostasiatischen Börsen vom Donnerstag ist am Freitag bereits wieder verflogen, nachdem die Indizes in Europa und den USA im Handelsverlauf am Vortag auf Talfahrt gegangen waren. Neue Preisdaten aus Japan zeigen, dass die Inflation im November mit einer Jahresrate von 3,7 Prozent weiter deutlich über dem 2-Prozent-Zielwert der japanischen Notenbank lag. Die Bank of Japan war erst zu Wochenbeginn auf einen zaghaften Straffungskurs eingeschwenkt, hatte dies aber nicht mit der hohen Inflation begründet. Umso mehr dürfte die weiter zu hohe Inflation an den Märkten die Spekulationen über weitere Straffungsmaßnahmen am Leben halten. Die Zinssorgen machten laut Teilnehmern in Tokio besonders Technik- und Immobilienaktien zu schaffen. Auch andernorts gehörten Technikaktien zu den größeren Verlierern, nachdem bereits an der Wall Street die mit ihrer Vielzahl an Technik- und Wachstumsunternehmen besonders zinsempfindlichen Nasdaq-Indizes sehr stark verloren hatten.

CREDIT

In einem vorweihnachtlichen Handel treten die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt auf der Stelle. Zum Wochenschluss findet in London ein verkürzter Handel statt, er endete bereits um 13 Uhr MEZ. Am 27. Dezember bleibt die Börse dann ganz geschlossen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BIONTECH

und sein strategischer chinesischer Partner Fosun Pharma haben für ihren Covid-19-Impfstoff in Hongkong die volle Zulassung für Menschen ab 12 Jahren erhalten.

BYTEDANCE/TIKTOK

Der chinesische Mutterkonzern des Onlinenetzwerks Tiktok hat zugegeben, auf Nutzerdaten von Journalisten zugegriffen zu haben. Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens Bytedance in Peking hätten undichte Stellen in der Firma aufspüren wollen und dabei auf die Nutzerdaten von zwei US-Journalisten zugegriffen, teilte Bytedance mit. Beide Journalisten hatten zuvor über den Inhalt von durchgesickertem Firmenmaterial berichtet.

META

hat sich mit Nutzern ihrer Plattformen gegen Zahlung von 725 Millionen US-Dollar auf die Beilegung einer Sammelklage im Zusammenhang mit der Weitergabe von Nutzerdaten geeinigt. Nach Angaben der Anwälte von der Klägerseite ist dies der größte Vergleich, der jemals in den USA bei einer Sammelklage zum Schutz der Privatsphäre geschlossen wurde.

MICROSOFT

hat im Rechtsstreit mit der US-Kartellbehörde eine Klageerwiderung eingereicht, derzufolge der 75 Milliarden US-Dollar Erwerb von Activision Blizzard den Wettbewerb in der Videospielbranche nicht beeinträchtige. Die US-Federal Trade Commission (FTC) will den Kauf von Activision durch Microsoft wegen kartellrechtlicher Bedenken blockieren.

PARTNERS GROUP

Die Beteiligungsgesellschaft Partners Group stockt ihren Anteil an dem Schweizer Luxus-Uhrenhersteller Breitling auf und wird Mehrheitsaktionär. Die nun erworbenen Anteile habe die Partners Group Holding AG laut Mitteilung von der Private-Equity-Gesellschaft CVC übernommen, die im Jahr 2017 zum größten Aktionär von Breitling aufgestiegen war.

SHELL

zahlt wegen Umweltverschmutzung in Nigeria 15 Millionen Euro Entschädigung. Das Geld sollen drei Dörfer im Nigerdelta und Einzelkläger bekommen, wo von 2004 bis 2007 insgesamt vier Öl-Lecks Land und Wasser verseucht hatten. Die Entschädigung handelte Milieudefensie aus, der niederländische Arm von Friends of the Earth.

STELLANTIS

will beim Wasserstoffspezialisten Symbio einstiegen. Geplant sei eine "substanzielle Beteiligung". "Stellantis plant, neben den bestehenden Anteilseignern Faurecia und Michelin ein weiterer bedeutender Gesellschafter von Symbio zu werden", heißt es weiter. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Halbjahr 2023 erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2022 07:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.