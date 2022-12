© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst



Analysten teilen ihre Gold-Prognosen für 2023. Wird dies eine "goldene Dekade", die Inflations- und Rezessionsängste kleiner werden lässt?

Der Preis des Edelmetalls könnte irgendwann im nächsten Jahr zwischen 2.500 und 4.000 US-Dollar liegen, sagt Jürg Kiener, Managing Director und Chief Investment Officer von Swiss Asia Capital gegenüber CNBC.

Es bestehe demnach eine gute Chance, dass der Goldmarkt eine größere Bewegung erlebe. Kiener fügte hinzu, dass es sich nicht nur um zehn oder 20 Prozent handeln werde, sondern um eine Bewegung, die "wirklich neue Höchststände erreichen wird".

Laut Kiener könnten viele Volkswirtschaften im ersten Quartal mit einer "kleinen Rezession" konfrontiert sein. Dies würde dazu führen, dass viele Zentralbanken ihr Tempo bei den Zinserhöhungen verlangsamen, Gold würde dann sofort attraktiver. Zudem sei Gold auch der einzige Vermögenswert, den jede Zentralbank besitze.

"Seit [den] 2000er Jahren liegt die durchschnittliche Rendite [von] Gold in jeder Währung irgendwo zwischen acht und zehn Prozent pro Jahr. Das haben Sie auf dem Anleihemarkt nicht erreicht. Das hat man auf dem Aktienmarkt nicht erreicht", so Kiener. Und weiter: "Gold ist ein sehr guter Inflationsschutz, ein großartiger Fang während der Stagflation und eine ausgezeichnete Ergänzung für ein Portfolio."

Viele Gold-Analysten sind der Meinung, dass Gold derzeit auf einem zu günstigen Niveau gehandelt werde und wir am Beginn eines längeren Aufwärtstrends stünden.

So schätzen die Analysten der Citibank und der schweizerischen Großbank UBS, dass der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte dank einer stärkeren Nachfrage in einem Umfeld anhaltender wirtschaftlicher Rezession 1.900 US-Dollar pro Unze erreichen könnte. Ein gewisser Gegenwind in den kommenden Monaten dürfte demnach noch gute Chancen für einen günstigen Einstieg bieten.

Commerzbank-Analysten rechnen mit einem ähnlichen Preisanstieg und prognostizieren einen Goldpreis von 1.850 US-Dollar bis zum Jahresende 2023.

Die beiden Incrementum-Analysten Ronald Stöferle und Mark Valek bleiben ihrer äußerst bullishen Prognose einer "goldenen Dekade" treu und halten an ihrem "langfristigen Kursziel von 4.800 US-Dollar bis 2030 fest".

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion