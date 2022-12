DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Gaspreis auf tiefstem Stand seit russischem Angriff auf Ukraine

Der europäische Gaspreis fällt auch am Freitag weiter. Mit einem Minus von 7,5 Prozent auf 85 Euro je Megawattstunde am virtuellen niederländischen Handelsplatz TTF hat er nun das Niveau von unmittelbar vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 erreicht. Neben weiter gut gefüllten Gaslagern sorgten zuletzt die vergleichsweise milden Temperaturen für eine eher geringe Gasnachfrage.

Vize-Regierungschef: Russland könnte wegen Ölpreisdeckels Produktion drosseln

Als Reaktion auf den vom Westen beschlossenen Preisdeckel für russische Ölexporte könnte Russland seine Produktion ab dem kommenden Jahr leicht drosseln. Das sagte der auch für Energie zuständige Vize-Regierungschef Alexander Nowak laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. Denkbar seien 500.000 bis 700.000 Barrel pro Tag - "für uns sind das rund 5 bis 7 Prozent", sagte Nowak weiter.

Habeck übergibt Förderbescheide für drei LNG-Bunkerschiffe

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat in Flensburg Förderbescheide mit insgesamt 62 Millionen Euro für den Bau von drei Flüssiggas-Bunkerschiffen übergeben. Solche Schiffe sind Betankungsschiffe für Flüssiggas (LNG). Geplant ist der Bau von drei Bunkerschiffen mit einer Kapazität von jeweils 4.500 Kubikmeter, die zur LNG-Versorgung anliegender Schiffe in deutschen und europäischen Seehäfen zum Einsatz kommen sollen. Damit soll laut Wirtschaftsministerium der Aufbau einer modernen, nachhaltigen Bunkerinfrastruktur für Seeschiffe erreicht werden.

Verdi-Chef fordert vor Lohnrunde Inflationsausgleich

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert vor den Tarifverhandlungen einen Inflationsausgleich besonders für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen. Extreme enge Personalsituationen in Krankenhäusern oder Kitas hätten fast schon Tradition, sagte Frank Werneke im ARD-Morgenmagazin. "Der öffentliche Dienst ist über Jahre auf Verschleiß gefahren worden. Das rächt sich jetzt, und das ist leider auch innerhalb von ein paar Wochen nicht zu drehen", meinte Werneke. Verdi fordert über 10 Prozent mehr Lohn und Neueinstellungen. "Die Inflation frisst ein Loch ins Portemonnaie", sagte Werneke.

Frankfurts Ex-Oberbürgermeister Feldmann zu Geldstrafe verurteilt

Der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist in einem Korruptionsprozess zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht in Frankfurt am Main verhängte 120 Tagessätze zu 175 Euro wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen gegen ihn, also insgesamt 21.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von 31.500 Euro gefordert.

Seoul: Nordkorea feuert erneut zwei ballistische Raketen ab

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben am Freitag erneut zwei Raketen abgefeuert. "Unser Militär hat heute gegen 16.32 Uhr (Ortszeit, 08.32 Uhr MEZ) zwei ballistische Kurzstreckenraketen gesichtet, die Nordkorea von Pjöngjang aus ins Ostmeer geschossen hat", teilte der südkoreanische Generalstab mit. Die Armee sei in Bereitschaft und arbeite eng mit den USA zusammen, "während wir die Überwachung und Wachsamkeit verstärken", hieß es weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Dez Verbraucherpreise +10,35% (Nov: +10,63%) gg Vorjahr

