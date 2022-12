NEW YORK (dpa-AFX) - Der deutliche Kursrutsch der Tesla-Aktien könnte am Freitag im US-Handel vorerst zumindest eine Pause einlegen. Im vorbörslichen Geschäft stiegen die Papiere des Elektroautobauers zuletzt um 1,2 Prozent auf 126,83 US-Dollar, nachdem sie tags zuvor um fast neun Prozent auf den tiefsten Stand seit September 2020 abgesackt waren. Sollten die Anteilsscheine auch im regulären Handel zulegen, wäre es der erste Tag im Plus seit Donnerstag vor einer Woche.

Am Vorabend hatte Tesla-Chef Elon Musk versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des Elektroauto-Herstellers zu verkaufen, und wahrscheinlich auch 2024 nicht. Der umstrittene Konzernlenker hatte zuletzt Tesla-Aktien für fast 40 Milliarden Dollar verkauft. Die Einnahmen dienten vor allem der Finanzierung der 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter. Musk bleibt aber auch nach den Verkäufen Großaktionär von Tesla. Er besitzt immer noch 13,4 Prozent der Anteile.

Der Tesla-Chef steht zudem wegen der operativen Probleme bei Tesla unter Druck. So hatte der Konzern zuletzt die Preise zum Teil gesenkt, die Produktion in China zurückgefahren und in den USA großzügige Rabatte gewährt, um die Verkäufe zum Jahresende nochmal anzukurbeln.

Mit einem Verlust von rund 65 Prozent sind die Tesla-Titel im bisherigen Jahresverlauf unter den zehn schwächsten Werten im Nasdaq-100-Index . Allein im Dezember summieren sich die Verluste auf 30 Prozent. In den beiden Vorjahren hatten Tesla mit einem Plus von fast 1200 Prozent noch zu den stärksten Werten gezählt.

Mit dem Kursrutsch am Donnerstag war der Börsenwert unter die Marke von 400 Milliarden Dollar gefallen. Zum Vergleich: Im November 2021 hatte die Marktkapitalisierung noch bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar gelegen./edh/ajx/mis