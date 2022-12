HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3765/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/74 gibt es u.a. einen kleinen Ausblick, was in den kommenden Tagen ausser dem Weihnachtsmann alles kommt, dann meinen Sprung mit Uschi Profanter über die 19.999er-Marke sowie Applaus für die Erste Group: Letztere hat heute die 12-Mrd,-Grenze beim Handelsvolumen übertroffen, sie schafft das traditionell in den letzten Tagen des Jahres. News gibt es zu SBO-CEO Grohmann, Strabag, Valneva, Palfinger, Cleen Energy und Research zu Verbund, Wienerberger, Erste Group und Valneva. Plauderläufe ...

