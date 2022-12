EQS-Ad-hoc: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Klassik Radio AG: senkt EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022



23.12.2022 / 14:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Klassik Radio AG senkt EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Der Vorstand der Klassik Radio AG senkt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und erwartet ein gesunkenes EBITDA zum Vorjahr (bisher: gleichbleibendes EBITDA). Das erwartete EBITDA liegt bei ca. 1.850 TEUR im Vergleich zu 2.428 TEUR im Vorjahr. In dem Ergebnis sind ca.1,1 Millionen Wachstumsaufwendungen für die neue Audiobrand Beats Radio, den Ausbau der nationalen DAB+ Verbreitung in Österreich sowie in der deutschsprachigen Schweiz verarbeitet. An der bisherigen Prognose deutlich steigender Konzernumsätze der Klassik Radio AG für das Geschäftsjahr 2022 hält der Vorstand unverändert fest. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich ca. 17.150 TEUR (zu 15.011 TEUR im Geschäftsjahr 2021) betragen. Der testierte Jahres- und Konzernabschluss 2022 wird Ende April 2023 veröffentlicht. Kontakt Klassik Radio AG Klassik Radio AG Brigitte Spörl Leitung Finanzen Fuggerstrasse 12 86150 Augsburg +49 (0) 821 5070-0 ir@klassikradioag.de

www.klassikradio.de/ag 23.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com