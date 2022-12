Wien (www.fondscheck.de) - Die beiden Vermögensverwalter MFI Asset Management und Selection Asset Management (SAM) haben sich zusammengeschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies hätten die beiden Häuser mit Sitz in München mitgeteilt. Demnach werde SAM in der Gesellschaft MFI aufgehen. Die Freigaben durch das Inhaberkontrollverfahren der Finanzaufsicht BaFin seien nunmehr erteilt, habe es weiter geheißen. ...

