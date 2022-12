NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften nur wenig verändert in den letzten Handelstag vor der Weihnachtspause starten. Frische US-Konjunkturdaten hatten vorbörslich einen leicht dämpfenden Effekt auf die Indizes. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Sitzungsauftakt 0,6 Prozent im Plus bei 33 211 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag 0,7 Prozent höher erwartet.

Bereits vor Börsenstart wurde mitgeteilt, dass die Auftragseingänge langlebiger Güter im November stärker als erwartet zurückgegangen sind. Die Einkommen und Ausgaben der US-Verbraucher stiegen im November. Die Einkommen legten zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, während Analysten mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet hatten. Die Konsumausgaben kletterten um 0,1 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden. Im frühen Handel folgen noch die Veröffentlichungen der Neubauverkäufe für November und der Stimmungsindex der Universität of Michigan für Dezember.

Unter den Einzelwerten dürfte sich der Fokus der wenigen noch aktiven Anleger auf die Tesla-Aktien richten. Der zuletzt deutliche Kursrutsch könnte am Freitag vorerst zumindest eine Pause einlegen. Im vorbörslichen Geschäft stiegen die Papiere des Elektroautobauers zuletzt um 1,6 Prozent, nachdem sie tags zuvor um fast neun Prozent auf den tiefsten Stand seit September 2020 abgesackt waren. Sollten die Anteilsscheine auch im regulären Handel zulegen, wäre es der erste Tag im Plus seit Donnerstag vor einer Woche.

Am Vorabend hatte Tesla-Chef Elon Musk versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des Elektroauto-Herstellers zu verkaufen, und wahrscheinlich auch 2024 nicht. Der umstrittene Konzernlenker hatte zuletzt Tesla-Aktien für fast 40 Milliarden Dollar verkauft. Die Einnahmen dienten vor allem der Finanzierung der 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter. Musk bleibt aber auch nach den Verkäufen Großaktionär von Tesla. Er besitzt immer noch 13,4 Prozent der Anteile.

Mit einem Verlust von rund 65 Prozent sind die Tesla-Titel im bisherigen Jahresverlauf unter den zehn schwächsten Werten im Nasdaq-100-Index . Allein im Dezember summieren sich die Verluste auf 30 Prozent. In den beiden Vorjahren hatten Tesla mit einem Plus von fast 1200 Prozent noch zu den stärksten Werten gezählt.

Die Anteilsscheine von Nutanix reagierten mit einem vorbörslichen Minus von gut 13 Prozent auf eine Kreise-Meldung, wonach sich das Kaufinteresse des IT-Konzerns Hewlett Packard Enterprise an einer Übernahme des Cloud-Software-Anbieters abgekühlt haben soll. HPE sei nicht mehr in Gesprächen mit Nutanix, hieß es in einer Meldung des Wirtschaftsnachrichtendienstes "Dealreporter", der sich auf ungenannte Quellen beruft. Die HPE-Papiere gewannen vorbörslich 0,6 Prozent./edh/jha/

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014, US42824C1099