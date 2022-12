Die Notierung von Amadeus Fire verlor in diesem Börsenjahr kräftig an Wert. Inzwischen scheint die Bodenbildung abgeschlossen zu sein, denn die jüngste Entwicklung weist auf anziehende Kurse hin. Von Karen Szola Die Kursentwicklung des Personaldienstleisters enttäuschte in diesem Jahr auf ganzer Linie: Das übergeordnete Einstiegssignal, das durch das neue Allzeithoch bei 206,50 Euro im November 2021 erzeugt worden war, erwies sich rasch als Fehlausbruch. ...

