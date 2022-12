© Foto: Susan Walsh - AP



In diesem Jahr hat Elon Musk Tesla-Papiere im Wert von 40 Milliarden US-Dollar versilbert. Damit sei jetzt Schluss. Über die neuesten Moves des Enfant terrible entfachen heiße Dispute in unseren wallstreet:online-Foren.

"Ich werde keine Aktien verkaufen, auf keinen Fall im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch nicht im Jahr danach", sagte Musk auf die Kritik des langjährigen Investors Ross Gerber. Danach legte die Tesla-Aktie leicht zu, nachdem sie in der laufenden Handelswoche ein Fünftel ihres Börsenwerts verlor.

Die kanadische Investmentbank Canaccord Genuity geht davon aus, dass die "komisch schlechte" Stimmung sowie die Verzweiflung der Aktionäre vorübergehen. "Wir passen unsere Schätzungen und unser Kursziel auf 275 US-Dollar an, vertrauen aber darauf, dass sich diese Feiertagskohle mit dem derzeitigen Druck und etwas Geduld in einen langfristigen Performance-Diamanten verwandeln wird", so Canaccord-Analyst George Gianarikas bei CNBC. Derzeit steht die Aktie bei 127 US-Dollar. Nicht so optimistisch sind unsere w:o-User:

Another-earth: Ob nun Musk lügt, Twitter-Chaos, Aktienverkäufe oder Gegenwind durch die Fed - im Jahr 2023 wird er ohne Unterhose dastehen. Die Geldvernichtungsmaschine SpaceX, Mars und Twitter werden ihm weiterhin viel Geld kosten. Da würde ich nicht in Tesla investieren und die Korrektur bis 65 US-Dollar abwarten. Insgesamt sehe ich für den Nasdaq, S&P 500 und den DAX - was Tech-Werte angeht - schwarz. Denn bei einer Korrektur von 20 bis 50 Prozent der Indizes im Jahr 2023 werden viele Depots, wie Butter in der Sonne schmelzen. […] An einem Nachmittag verlor Tesla den Wert von BMWs Marktkapitalisierung (MK).

Synercon: Wow! Wenn sich Tesla auf diesen Niveaus nicht fängt, sind alle Widerstände gebrochen und es geht rasch Richtung knapp unter 100 US-Dollar.

Xwin: Klar, da ist noch viel zu viel Fleisch am Knochen. Die Aktie kannte drei Jahre lang nur eine Richtung. Ich denke, wir können nun vom Beginn des Platzens der Blase reden. Ob nun 15, 20 oder 25 US-Dollar - es spielt von hier aus ja fast keine Rolle. Eine MK von 100 Milliarden US-Dollar für Tesla ist echt nicht wenig und eigentlich fair.

Aeroschmidt: Es kann nicht sein, was nicht sein darf! Von einem Platzen der Blase zu reden, ist eine Frechheit. Es wird nur ein wenig Luft abgelassen oder besser: Soft-Landing. Ein echter Tesla-Fan greift nochmals zu. Bei dem niedrigen Kurs nennt man das Gratis-Aktien!

Marc_: Wenn es heute nicht bergauf geht, bedeutet das, dass Elon seine Glaubwürdigkeit komplett verloren hat. Früher hätte seine Aussage locker einen Kursanstieg von zehn Prozent ausgelöst. Tja! Jetzt zieht (hoffentlich) die Realität ein!

